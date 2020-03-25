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حكومة الاحتلال تصادق على تقييدات جديدة للحد من انتشار "كورونا"

25 آذار / مارس 2020 09:34

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، على التقييدات الجديدة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد، على أن تدخل التقييدات والإجراءات الجديدة التنفيذ، عند الساعة الثامنة من مساء اليوم.

وتشمل التقييدات منع السكان مغادرة منازلهم إلا في حالات الضرورة للتزود بالغذاء والدواء، مع السماح لهم بالتجوال لفترة قصيرة على بعد 100 متر من منازلهم، وتقليص جوهري في خطوط المواصلات العامة وحركة القطارات.

وتقرر الإبقاء على محالات بيع الأغذية والمواد التموينية مفتوحة، وكذلك المحالات التجارية الحيوية للمنازل التي سيسمح لها البيع وتقديم الخدمات للزبائن عبر الهاتف وإرسال الطلبيات، على أن يسمح لشخص واحد فقط من العائلة الخروج للتزود بالغذاء والدواء.

وسيسمح للمواطنين الخروج فقط من أجل شراء المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية.

أما بما يخص سوق العمل، تنص التقييدات الجديدة على السماح للموظفين والعمال الخروج إلى أمكان العمل التي حصلت على تصريح خاص يمكنها من استمرار العمل.

ويشترط على المشغلين قياس درجة الحرارة للعمال والموظفين قبل دخولهم أماكن العمل.

وستباشر شرطة الاحتلال الإعلان عن التقييدات الجديدة عبر مكبرات الصوت، وستجوب دوريات الشرطة الشوارع الرئيسية في التجمعات السكنية، وكذلك في الحدائق العامة والمتنزهات وشواطئ البحر، ومن لا يلتزم بالتقييدات سيتوجه إليه شرطي لديه صلاحيات بتحرير مخالفة وفرض غرامة وحتى تنفيذ عملية اعتقال للمخالف.

وبحثت حكومة الاحتلال على مدار ساعات حزمة جديدة من القيود لمنع انتشار الفيروس، فيما واصل المسؤولون في وزارة الصحة الضغط لفرض إغلاق كامل في البلاد.

 

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