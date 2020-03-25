إرجاء مباريات الدور ربع النهائي في كأس القطاع بسبب فايروس «كورونا»

قرر اتحاد الكرة في قطاع غزة إرجاء مباريات الدور ربع النهائي لبطولة كأس القطاع التزاماً بقرار المجلس الأعلى للشباب والرياضة بسبب انتشار فيروس "كورونا"، والتي كان من المقرر انطلاقها عصر اليوم الاثنين. وكانت لجنة المسابقات حددت يومي الاثنين والثلاثاء لإطلاق الدور الجديد، واستعدت الأندية الثمانية لخوض اللقاءات الأربعة، قبل أن يتقرر تأجيلها بقرار المجلس الأعلى لمدة أسبوعين، خاصة أنها من المنافسات الجماعية. يذكر أن الأندية المتأهلة: اتحاد الشجاعية, والصداقة, وشباب خانيونس, ونماء, وشباب رفح, واتحاد خان يونس, وغزة الرياضي, والهلال الفلسطيني.