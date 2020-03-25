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خلال متابعتها الأسواق

شرطة البلديات تُوقف عدداً من التجار رفعوا أسعار الخضار بغزة

25 آذار / مارس 2020 09:45

شرطة البلديات تُوقف عدداً من التجار رفعوا أسعار الخضار بغزة
شرطة البلديات تُوقف عدداً من التجار رفعوا أسعار الخضار بغزة

غزة- الرأي

أوقفت شرطة البلديات في محافظة غزة عدداً من التجار على خلفية الاحتكار ورفعهم لأسعار الخضار في أسواق المحافظة ولرفضهم الالتزام بقرارات وزارة الاقتصاد المحلي.

و أكد العقيد جهاد حمادة مدير شرطة البلديات في محافظة غزة خلال جولة ميدانية له في الأسواق:" أنه لوحظ ارتفاع في أسعار الخضار بشكل عام، الأمر الذي استدعى توقيف عدد من تجار الجملة للخضار في محافظة غزة لمحاسبتهم".

وأضاف العقيد حمادة أنه جرى توقيفهم لعدة ساعات على خلفية استغلال المواطنين بعد تلقي عدة شكاوى من المواطنين باستغلال التجار للأوضاع ورفعهم للأسعار في الأسواق.

وأوضح أن شرطة البلديات تواصلت مع قسم حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد ومباحث التموين لمعالجة الأمر واتخاذ الاجراء القانوني بحقهم، وكتابة تعهدات شخصية عليهم للالتزام بقرارات وزارة الاقتصاد في التسعيرة المعلن عنها وعدم رفع الأسعار والاحتكار.

ولفت العقيد حمادة إلى أنه تم التواصل مع وزارة الزراعة للعمل على إيقاف التصدير للخارج وذلك لتوفير الاحتياجات اللازمة للقطاع والاكتفاء الذاتي بدلاً من الغلاء ولتعزيز الجبهة الداخلية ومراعاة ظروف المواطنين في ظل حالة الطوارئ.

وشدد العقيد حمادة على أنه لن يُسمح لأي تاجر باستغلال حالة الطوارئ بسبب وباء كورونا لرفع الأسعار في الأسواق واحتكار السلع والبضائع وسيتم المتابعة بشكل مستمر

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