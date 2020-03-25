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"السراج" يبحث تعاونه مع الفصائل الوطنية في مواجهة أزمة كورونا

25 آذار / مارس 2020 09:49

"السراج" يبحث تعاونه مع الفصائل الوطنية في مواجهة أزمة كورونا

غزة- الرأي

بحث رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج،  مع ممثلي الفصائل الوطنية داخل البلدية، سبل التعاون في مواجهة أزمة فيروس كورونا، وتعزيز العمل التشاركي للارتقاء بواقع مدينة غزة، وتشكيل لجنة تنسيقية لتوحيد الجهود داخل البلدية بما يصب في مصلحة المواطن والمدينة.

وحضر الاجتماع الذي عقد في مكتب رئيس البلدية بالمقر الرئيس، ممثلون عن حركتي حـ.مـ.اس وفتح والجـ.ـهـ.اد الإسـ.ـلامـ.ـي والجبهتين الشعبية والديمقراطية.

وأكد السراج في كلمته عدم وجود أي تمييز لدى بلدية غزة بين الموظفين أو المواطنين على أساس الدين أو العرق أو الجنس أو الانتماء السياسي، إضافة إلى عدم وجود أي أولوية لأي متطلبات حزبية أو فصائلية لكن الأولوية تكمن في العمل المشترك لتحقيق نجاعة الخدمات والارتقاء بها.

وشكر ممثلو الفصائل رئيس البلدية على هذا الاجتماع النابع عن حس وطني ومسؤول لخدمة المواطن والمدينة، وتحييد البلدية عن كافة التجاذبات السياسية والسعي لتوحيد جهود فصائل العمل الوطني داخل البلدية، بما يضمن استمرار تقديم الخدمة والارتقاء بها.

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