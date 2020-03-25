وكالة الرأي الفلسطينية حماية المستهلك تنظم جولات رقابية وتفتيشية في جميع محافظات القطاع وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يلقي بـ 3 عمال على حاجز جبارة للاشتباه بإصابتهم بـ"كورونا" وكالة الرأي الفلسطينية "الاقتصاد" تتلف 28 طن بزر فاسد وكالة الرأي الفلسطينية "السراج" يبحث تعاونه مع الفصائل الوطنية في مواجهة أزمة كورونا وكالة الرأي الفلسطينية شرطة البلديات تُوقف عدداً من التجار رفعوا أسعار الخضار بغزة وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العمل تنفذ زيارات تفتيشية لمنح التراخيص في محافظة شمال غزة وكالة الرأي الفلسطينية بحرية الاحتلال تهاجم الصيادين بمنطقة السودانية وكالة الرأي الفلسطينية إرجاء مباريات الدور ربع النهائي في كأس القطاع بسبب فايروس «كورونا» وكالة الرأي الفلسطينية حكومة الاحتلال تصادق على تقييدات جديدة للحد من انتشار "كورونا" وكالة الرأي الفلسطينية توقف "البريميرليغ" يقرب ليفربول من إنجاز تاريخي جديد
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

الاحتلال يلقي بـ 3 عمال على حاجز جبارة للاشتباه بإصابتهم بـ"كورونا"

25 آذار / مارس 2020 10:11

طولكرم – الرأي:

أعلن محافظ طولكرم عصام أبو بكر، الليلة، عن استلام 3 من العمال الذين تم تسريحهم من أرباب عملهم داخل أراضي عام 1948 وألقي بهم على حاجز جبارة جنوب طولكرم، وهم بحالة إعياء ويعانون من ارتفاع في درجات الحرارة وصلت عند بعضهم 40 درجة.

وأوضح المحافظ، في تصريح صحفي، أن الطواقم الصحية أخذت عينات من العمال الثلاثة وهم من طولكرم وسلفيت، وتم وضعهم قيد الحجر في مركز صحي كتابا شرق المدينة، لعلاجهم ولحين التأكد من النتيجة.

وقال إن لجنة الطوارئ وخلية الأزمة اتخذتا تدابير مشددة لمنع حركة العمال من خلال فتحات جدار الضم والتوسع العنصري، حفاظا على سلامتهم وسلامة أبناء شعبنا، ومنعا لانتشار فيروس "كورونا".

وأكد اتخاذ المزيد من التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية، خاصة بعد تطبيق الحجر المنزلي الإلزامي، مشدداً على اتخاذ المقتضى القانوني بحق جميع المخالفين وغير الملتزمين.

وطلبت الحكومة في رام الله، من جميع العمال الفلسطينيين في "إسرائيل"، العودة إلى منازلهم حماية لهم وحفاظا على سلامتهم، على ضوء التطورات الخطيرة والمتتالية في "إسرائيل" وإجراءات منع التنقل المتوقعة بسبب فيروس "كورونا".

وقال إن جميع العمال العائدين من "إسرائيل" سيخضعون لحجر بيتي لمدة 14 يوما، وعلى من تبدو عليه أعراض فيروس "كورونا" التواصل مع أقرب مركز صحي فوراً.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

بالصور| تنظيم حملة تطوعية لتعقيم المخيم الجديد بالنصيرات

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟