الاحتلال يلقي بـ 3 عمال على حاجز جبارة للاشتباه بإصابتهم بـ"كورونا"

طولكرم – الرأي:

أعلن محافظ طولكرم عصام أبو بكر، الليلة، عن استلام 3 من العمال الذين تم تسريحهم من أرباب عملهم داخل أراضي عام 1948 وألقي بهم على حاجز جبارة جنوب طولكرم، وهم بحالة إعياء ويعانون من ارتفاع في درجات الحرارة وصلت عند بعضهم 40 درجة.

وأوضح المحافظ، في تصريح صحفي، أن الطواقم الصحية أخذت عينات من العمال الثلاثة وهم من طولكرم وسلفيت، وتم وضعهم قيد الحجر في مركز صحي كتابا شرق المدينة، لعلاجهم ولحين التأكد من النتيجة.

وقال إن لجنة الطوارئ وخلية الأزمة اتخذتا تدابير مشددة لمنع حركة العمال من خلال فتحات جدار الضم والتوسع العنصري، حفاظا على سلامتهم وسلامة أبناء شعبنا، ومنعا لانتشار فيروس "كورونا".

وأكد اتخاذ المزيد من التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية، خاصة بعد تطبيق الحجر المنزلي الإلزامي، مشدداً على اتخاذ المقتضى القانوني بحق جميع المخالفين وغير الملتزمين.

وطلبت الحكومة في رام الله، من جميع العمال الفلسطينيين في "إسرائيل"، العودة إلى منازلهم حماية لهم وحفاظا على سلامتهم، على ضوء التطورات الخطيرة والمتتالية في "إسرائيل" وإجراءات منع التنقل المتوقعة بسبب فيروس "كورونا".

وقال إن جميع العمال العائدين من "إسرائيل" سيخضعون لحجر بيتي لمدة 14 يوما، وعلى من تبدو عليه أعراض فيروس "كورونا" التواصل مع أقرب مركز صحي فوراً.