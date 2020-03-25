حماية المستهلك تنظم جولات رقابية وتفتيشية في جميع محافظات القطاع

غزة- الرأي

نظمت أطقم حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني، امس الثلاثاء، العديد من جولات التفتيش والمراقبة ، على المحال التجارية لمتابعه أسعار السلع و المواد الغذائية والتموينية ومنع الاحتكار وشملت الجولات جميع محافظات قطاع غزة.

وهدفت الجولات الرقابية والتفتيشية، الى ضبط الاسعار في المحال التجارية ومنع الاحتكار والتأكد من صلاحيه المواد الغذائية ومطابقتها للمواصفات الفلسطينية.

حيث نفذت حماية المستهلك مكتب غزة، عدد 4 جولات تفتيشية، و27 زيارة تم خلال تلك الزيارات ضبط محاضر عدد 4.

وبينت حماية المستهلك-مكتب غزة، ان أسعار الخضروات انخفضت بشكل واضح، مشيرة إلى أن الكثير من التجار التزموا بالأسعار السابقة,



اما في محافظة خان يونس، أشارت طواقم التفتيش وحماية المستهلك مكتب خان يونس، أن طواقمها حررت 8 محضر ضبط، تم خلالها ضبط 30 كرتونة جبنة فيتا، و 38 كرتونة بيض، و28 كرتونة زيت وذلك بسبب ارتفاع أسعارها.

كما تم ضبط موزع مستلزمات طبية ، و 400 كرتونة كفات ، وضبط 64 كرتونة كمامات لارتفاع أسعارها.

فيما تم ضبط 20 عبوة قهوة، كيس جوز هند 25 كيلو، بسبب مخالفاتها للمواصفات.

في حين تم ضبط و إتلاف 70 كيلو مخلل عليه فساد ظاهري وغير صالح للاستهلاك الآدمي.



وفي محافظة رفح، نفذت حماية المستهلك مكتب رفح، 3 جولات قامت خلالها بتنفيذ عدد 50 زيارة تفتيشية ورقابية تم خلالها ضبط11 محضر، واستدعاء3 مخالفين، فيما تم مصادرة رة ٨ كراتين ديتول.

وفي المحافظة الوسطى نفذت حماية المستهلك – مكتب الوسطى، عدد 20 جولة، قامت فيها بـ 162زيارة لعدد من المحلات التجارية ، تمكنت من خلالها ضبط 22 محضر، وتحرير 19 محضر اتلاف.

أما في محافظة الشمال، تمكنت الطواقم التفتيشية التابعة لحماية المستهلك فرع الشمال، بتشكيل اربع فرق عمل لتغطية محافظة الشمال بالتعاون مع مباحث التموين وشرطة البلديات.

وخلال الحملة حررت الطواقم 15 محضر ضبط لارتفاع الأسعار وإلزام التجار بعدم رفع الأسعار.

كما نفذت 48 زيارة لمحلات ومنشآت تجارية لمتابعة الأسعار، جرى خلالها إتلاف 200 لتر من مشروب الفاكهة ، فيما نفذت استدعاء لموزعي البيض والتأكيد عليهم بعدم رفع الأسعار.