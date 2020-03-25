الاقتصاد تجتمع بكبار التجار لمنع رفع الأسعار واحتكار السلع

غزة – الرأي:

قالت وزارة الاقتصاد الوطني بغزة، إن وكيل الوزارة رشدي وادي، اجتمع مع كبار التجار في القطاع لمطالبتهم بعدم رفع الأسعار واحتكار السلع.

وذكرت الوزارة في تقريرها الاعلامي عن يوم الثلاثاء، أنها قامت بتنظيم جولات تفتيش مسائية في جميع محافظات قطاع غزة، على المحال التجارية لمراقبة الأسعار ومنع الاحتكار.

وبينت أن أطقم حماية المستهلك، قامت بعمل 42 محضر ضبط للمحتكرين والمتلاعبين بالأسعار.

كذلك ذكرت أن أطقم حماية المستهلك قامت بتنظيم 11 جولة و167 زيارة تفتيشية رقابية على الأسواق والمحال التجارية.

ودعت وزارة الاقتصاد المواطنين للإبلاغ عن حالات رفع الأسعار واحتكار السلع بالاتصال على الرقم المجاني للوزارة 1800112233 .