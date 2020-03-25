وكالة الرأي الفلسطينية حماية المستهلك تنظم جولات رقابية وتفتيشية في جميع محافظات القطاع وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يلقي بـ 3 عمال على حاجز جبارة للاشتباه بإصابتهم بـ"كورونا" وكالة الرأي الفلسطينية "الاقتصاد" تتلف 28 طن بزر فاسد وكالة الرأي الفلسطينية "السراج" يبحث تعاونه مع الفصائل الوطنية في مواجهة أزمة كورونا وكالة الرأي الفلسطينية شرطة البلديات تُوقف عدداً من التجار رفعوا أسعار الخضار بغزة وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العمل تنفذ زيارات تفتيشية لمنح التراخيص في محافظة شمال غزة وكالة الرأي الفلسطينية بحرية الاحتلال تهاجم الصيادين بمنطقة السودانية وكالة الرأي الفلسطينية إرجاء مباريات الدور ربع النهائي في كأس القطاع بسبب فايروس «كورونا» وكالة الرأي الفلسطينية حكومة الاحتلال تصادق على تقييدات جديدة للحد من انتشار "كورونا" وكالة الرأي الفلسطينية توقف "البريميرليغ" يقرب ليفربول من إنجاز تاريخي جديد
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

الاقتصاد تجتمع بكبار التجار لمنع رفع الأسعار واحتكار السلع

25 آذار / مارس 2020 10:23

غزة – الرأي:

قالت وزارة الاقتصاد الوطني بغزة، إن وكيل الوزارة رشدي وادي، اجتمع مع كبار التجار في القطاع لمطالبتهم بعدم رفع الأسعار واحتكار السلع.

وذكرت الوزارة في تقريرها الاعلامي عن يوم الثلاثاء، أنها قامت بتنظيم جولات تفتيش مسائية في جميع محافظات قطاع غزة، على المحال التجارية لمراقبة الأسعار ومنع الاحتكار.

وبينت أن أطقم حماية المستهلك، قامت بعمل 42 محضر ضبط للمحتكرين والمتلاعبين بالأسعار.

كذلك ذكرت أن أطقم حماية المستهلك قامت بتنظيم 11 جولة و167 زيارة تفتيشية رقابية على الأسواق والمحال التجارية.

ودعت وزارة الاقتصاد المواطنين للإبلاغ عن حالات رفع الأسعار واحتكار السلع بالاتصال على الرقم المجاني للوزارة 1800112233 .

B6fyi B6fyi
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

بالصور| تنظيم حملة تطوعية لتعقيم المخيم الجديد بالنصيرات

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟