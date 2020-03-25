بالصور| تنظيم حملة تطوعية لتعقيم المخيم الجديد بالنصيرات

الوسطى- الرأي

نفذت أسرة مسجد الإمام حسن البنا بالمخيم الجديد، بالتعاون مع جهاز الدفاع المدني في المحافظة الوسطى امس الثلاثاء، حملة تعقيم في شوارع وأزقة المخيم الجديد والمساجد والمحال التجارية داخل المخيم.

وقال إسماعيل الثوابتة أحد القائمين على الحملة، إن هذه الحملة تأتي في إطار الشعور بالمسئولية الوطنية والمجتمعية والأخلاقية، من أجل تعزيز الوعي الصحي وتقديم معلومات تثقيفية حول فايروس كورونا وسبل الوقاية منه.

ولفت إلى أن هذه الحملة ستستمر خلال هذه الأيام العصيبة التي يعيشها أبناء شعبنا الفلسطيني وستكون اللجنة المتطوعة مساعدة للجمهور في داخل المخيم.

وقدمت اللجنة المتطوعة في هذا العمل، نشرة صحية للوقاية من هذا الفايروس الخطير وطرق الوقاية والحفاظ علي أنفسهم من هذا الوباء، كما تم توزيعه، إضافة إلى تعليق بوسترات توعوية حول فايروس كورونا وطرق الوقاية.