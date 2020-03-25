"الشباب والرياضة" تشيد بدور المراكز الشبابية في توعية المواطنين من "كورونا"

غزة- الرأي

أشادت وزارة الشباب والرياضة بما تقدمه المراكز الشبابية العاملة في محافظات غزة، من حملات توعية وخدمات تطوعية ومبادرات لتعقيم الأحياء ومراكز التسوق ضمن الجهود الرامية للتوعية بمخاطر جائحة "كورونا" التي تجتاح العالم ومنع انتشارها.

وأكد جمال العقيلي مدير عام الشباب أن الوزارة تساند جهود المراكز الشبابية من خلال المتابعة اليومية والإشراف على البرامج وحملات التطوع والتوعية لضمان اتباع الإجراءات السليمة بالتنسيق مع الجهات الحكومية في وزارة الصحة والدفاع المدني ووزارة الداخلية.

وأشار العقيلي إلى أن الهدف من هذه الحملات توعية المواطنين والمساعدة قدر الإمكان في مساندة الجهود الحكومية لمنع ظهور هذا الوباء وتعميم الطرق السليمة في التعقيم والنظافة الشخصية والابتعاد عن أماكن الازدحام واتباع كافة التعليمات التي تعلن عنها الجهات الرسمية.

وأوضح أن الوزارة منحت بعض المراكز دعما من خلال تمويل المبادرات الشبابية لتعزيز دورها في جانب مواجهة وباء "كورونا"، وقال:" نلمس همة عالية وجهد تطوعي مميز من المراكز الشبابية وطواقمها العاملة في الميدان، وهذا ينم عن حس وطني وقدرة على تحمل المسئولية الوطنية، ونحن لا نستغرب هذا الوعي لأن شبابنا الفلسطيني حاضر في كل الميادين ويبادر في تقديم المساعدة عندما يكون النداء للوطن"

من جانبه شكر بهاء الدين السر مدير الاتحادات والمراكز الشبابية بالوزارة جميع المراكز الشبابية التي بادرت للانخراط في هذا العمل الوطني وقال:" لدينا مراكز شبابية حملت على عاتقها خدمة الوطن رغم قلة الإمكانات، نحن نقدر هذه الجهود ونسعى لدعمها بكل ما يتوفر لدينا، ونأمل أن تكون هذه المبادرات خطوة أخرى لتعزيز الخبرة في العمل التطوعي".

وأضاف السر أن الأنشطة تنوعت كالتالي: حملة المبادرات الشبابية للتوعية اليومية بمشاركة (46) مركزاً شبابياً وتوزيع أكثر من (20) ألف مطوية وإطلاق حملات التغريد #أنا_متطوع #خليك_بالبيت #مبادرة_شباب_الوطن، وتنفيذ (17) نشاط ميداني مساند في تعقيم المرافق العامة مع الجهات المختصة، وحملات التوعية عبر المطبوعات والمنشورات ووسائل التواصل الاجتماعي، والزيارات الميدانية.

بينما أشار خالد بحور مدير دائرة العمل التوعي بالوزارة أن العديد من المبادرات نفذتها المراكز الشبابية في مجال توعية المواطنين وتعقيم الأماكن العامة والأسواق وغيرها من الأنشطة ضمن حملات مرخصة من الوزارة حول وباء "كورونا"، عبر تواصل دائم مع الوزارة لتسهيل مهمة التنفيذ وضمان التنسيق مع كافة الجهات المختصة.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد أوقفت جميع الانشطة والتجمعات في المراكز الشبابية ونسقت جهود هذه المراكز نحو إسناد لجان الطوارئ والبلديات.

يذكر أن الوزارة شكلت تنسيقية المراكز الشبابية لمواجهة أزمة كورونا ومساندة لجان الطوارئ والبلديات بالمحافظات في ظل الظروف الراهنة. وجرى استنفار الشباب المنتسبين فيها لتكون على جاهزية كاملة لمساندة الجهات المعنية من البلديات واللجان الصحية والطوارئ.