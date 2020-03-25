إصابتان جديدتان بـ"كورونا" في الضفة ترفعان عدد الإصابات لـ62

رام الله – الرأي:

أعلنت الحكومة في رام الله اليوم الأربعاء، عن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس "كورونا"، ليرتفع عدد المصابين إلى 62 إصابة.

وذكرت أن الإصابتان لفتاة عشرينية في مدينة رام الله بعد مخالطتها لوالدتها القادمة من الولايات المتحدة الأميركية، ولامرأة ستينية من قرية بدو شمال غرب القدس المحتلة والعدوى غير معروفة المصدر.

ولفتت إلى أن العمل جار لنقل المصابتين إلى مركز الحجر الصحي في مستشفى "هوغو شافيز" ببلدة ترمسعيا.

وذكرت، خلال الإيجاز الصباحي حول آخر مستجدات فيروس "كورونا" في فلسطين، اليوم الأربعاء، إلى أنه بتسجيل الإصابتين الجديدتين يرتفع عدد المصابين بالفيروس في فلسطين إلى 62 مصابا، منهم 16 مصابا تماثلوا للشفاء، وباقي المصابين يخضعون للحجر الصحي والمتابعة الطبية.