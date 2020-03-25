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بعد حرق أمتعتهم احتجاجاً على الاهمال

وزارة الاسرى تحذر من استمرار تجاهل الوضع الصحى للأسرى داخل السجون

25 آذار / مارس 2020 11:59

وزارة الاسرى تحذر من استمرار تجاهل الوضع الصحى للأسرى داخل السجون
وزارة الاسرى تحذر من استمرار تجاهل الوضع الصحى للأسرى داخل السجون

غزة- الرأي

قالت وزارة الأسرى والمحررين بغزة، إن الأسرى فى سجن نفحة قاموا بحرق أمتعتهم، كخطوة احتجاجية على عدم اكتراث مصلحة السجون الإسرائيلية بالوضع الصحي للأسرى في ظل تفشي فيروس كورونا، واحتجاجا على منع دخول العديد من الأصناف عبر الكنتين.

واوضحت الوزارة، أن الأسير أيمن الشرباتى داخل قسم 1  قام بحرق نقطة مراقبة لشرطة سجن نفحة وقد اصيب بحروق أثناء عملية الحرق ، وتم نقله الى مستشفى سوروكا فى عسقلان حيث أنه أمضى في سجون الاحتلال أكثر من 20 عاما، ولا يوجد أي معلومات عن وضعه الصحي.

وأضافت أن هناك حالة استنفار قصوى داخل السجون وتوتر كبير يسود أقسام سجن نفحة، وأن أقسام سجن نفحة مغلقة بالكامل  وحالة استنفار واشتباكات عنيفة تدور الأن بين الأسرى وادارة السجن .

وحذرت الوزارة من استمرار تجاهل واهمال الوضع الصحى للأسرى داخل السجون، وحملت الاحتلال المسؤولية عن ردات الفعل الغير متوقعة من الأسرى احتجاجا على اوضاعهم الصحية.

يشار الى أن مصلحة إدارة سجون الاحتلال سحبت الأطباء والممرضين من السجون، وأبقت على ممرض واحد فقط في كل سجن، في إطار سياسة الإهمال الطبي بحق الأسرى.

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