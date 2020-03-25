وكالة الرأي الفلسطينية "الصحة" تتخذ جملة إجراءات وقائية في مراكز الرعاية الأولية وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية تجري جولة مكوكية لتفقد مواقع الحجر الصحي وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تطلق حملة "التزامك عبادة" لإيصال المفاهيم الشرعية حول "كورونا" وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تناقش خطتها الطارئة لمواجهة مخاطر "كورونا" على القطاع الزراعي وكالة الرأي الفلسطينية المختبر المركزي في وزارة الصحة.. استنفار على مدار الساعة وكالة الرأي الفلسطينية أسير يحرق غرفة سجانيه احتجاجاً على إهمال الأسرى صحياً وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العدل تنظم ساعات العمل في مقرات كتبة العدل وفقاً للطوارئ وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الاسرى تحذر من استمرار تجاهل الوضع الصحى للأسرى داخل السجون وكالة الرأي الفلسطينية إصابتان جديدتان بـ"كورونا" في الضفة ترفعان عدد الإصابات لـ62 وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والرياضة" تشيد بدور المراكز الشبابية في توعية المواطنين من "كورونا"
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

الزراعة تناقش خطتها الطارئة لمواجهة مخاطر "كورونا" على القطاع الزراعي

25 آذار / مارس 2020 02:00

غزة – الرأي:

ناقشت وزارة الزراعة الفلسطينية، مع مؤسسات المجتمع والجهات ذات العلاقة بالقطاع الزراعي، مقترح خطة الاستجابة الطارئة والسريعة لتنسيق الجهود وحشد الموارد الممكنة في مواجهة المخاطر المحتملة لإنتشار فايروس كورونا على القطاع الزراعي.

وتهدف الخطة المقترحة إلى تكثيف وتظافر الجهود لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين في قطاع غزة، وذلك في ظل الظروف الحالية لتداعيات فيروس كورونا، وفي ظل ما يدور في البلدان المجاورة ذات الامكانيات العالية، حيث يقع على عاتق الوزارة بالإضافة للوزارات الأخرى والمؤسسات ذات الصلة الوقوف عند مسؤولياتها في ظل مامحدودية الامكانيات المتوفرة بكافة أشكالها.

ومن أهم الأنشطة الواجبة للتدخل في القطاع الزراعي في ظل الطوارئ، فعلى صعيد المزارع ضمان الإنتاج والعمل بطريقة آمنة وتسهيل سبل الوصول للأسواق المركزية

وعلى صعيد التجار، يتطلب ذلك توصيل المستلزمات الزراعية للمزارعين لسد العجز في المخازن، أما على صعيد الأسواق المركزية، فيجب توفير المنتجات الزراعية وضمان النقل الآمن لهذه المنتجات لتجار التجزئة، بالإضافة إلى مراقبة الأسعار والحفاظ على توازنها السعري.

 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

بالصور| تنظيم حملة تطوعية لتعقيم المخيم الجديد بالنصيرات

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟