الزراعة تناقش خطتها الطارئة لمواجهة مخاطر "كورونا" على القطاع الزراعي

غزة – الرأي:

ناقشت وزارة الزراعة الفلسطينية، مع مؤسسات المجتمع والجهات ذات العلاقة بالقطاع الزراعي، مقترح خطة الاستجابة الطارئة والسريعة لتنسيق الجهود وحشد الموارد الممكنة في مواجهة المخاطر المحتملة لإنتشار فايروس كورونا على القطاع الزراعي.

وتهدف الخطة المقترحة إلى تكثيف وتظافر الجهود لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين في قطاع غزة، وذلك في ظل الظروف الحالية لتداعيات فيروس كورونا، وفي ظل ما يدور في البلدان المجاورة ذات الامكانيات العالية، حيث يقع على عاتق الوزارة بالإضافة للوزارات الأخرى والمؤسسات ذات الصلة الوقوف عند مسؤولياتها في ظل مامحدودية الامكانيات المتوفرة بكافة أشكالها.

ومن أهم الأنشطة الواجبة للتدخل في القطاع الزراعي في ظل الطوارئ، فعلى صعيد المزارع ضمان الإنتاج والعمل بطريقة آمنة وتسهيل سبل الوصول للأسواق المركزية

وعلى صعيد التجار، يتطلب ذلك توصيل المستلزمات الزراعية للمزارعين لسد العجز في المخازن، أما على صعيد الأسواق المركزية، فيجب توفير المنتجات الزراعية وضمان النقل الآمن لهذه المنتجات لتجار التجزئة، بالإضافة إلى مراقبة الأسعار والحفاظ على توازنها السعري.