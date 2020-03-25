وكالة الرأي الفلسطينية "الصحة" تتخذ جملة إجراءات وقائية في مراكز الرعاية الأولية وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية تجري جولة مكوكية لتفقد مواقع الحجر الصحي وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تطلق حملة "التزامك عبادة" لإيصال المفاهيم الشرعية حول "كورونا" وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تناقش خطتها الطارئة لمواجهة مخاطر "كورونا" على القطاع الزراعي وكالة الرأي الفلسطينية المختبر المركزي في وزارة الصحة.. استنفار على مدار الساعة وكالة الرأي الفلسطينية أسير يحرق غرفة سجانيه احتجاجاً على إهمال الأسرى صحياً وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العدل تنظم ساعات العمل في مقرات كتبة العدل وفقاً للطوارئ وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الاسرى تحذر من استمرار تجاهل الوضع الصحى للأسرى داخل السجون وكالة الرأي الفلسطينية إصابتان جديدتان بـ"كورونا" في الضفة ترفعان عدد الإصابات لـ62 وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والرياضة" تشيد بدور المراكز الشبابية في توعية المواطنين من "كورونا"
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

الأوقاف تطلق حملة "التزامك عبادة" لإيصال المفاهيم الشرعية حول "كورونا"

25 آذار / مارس 2020 02:03

أعلنت وزارة الأوقاف والشئون الدينية عن إطلاق حملة بعنوان "التزامك عبادة" بالتعاون والتنسيق مع الإعلام الحكومي وشركاء آخرين اليوم الأربعاء, في تمام الساعة السابعة مساء, تتضمن الالتزام بالفتاوى الشرعية، بالقرارات الحكومية، بالإرشادات الوقائية في التعامل مع الوباء بشكل عام.

وأوضحت الأوقاف أنها تهدف من خلال هذه الحملة إلى إيصال المفاهيم الشرعية والصحية الخاصة بأزمة كورونا إلى جميع شرائح المجتمع, بحيث تندرج تحته كل المضامين التي تتعلق بالأزمة وأخلاقياتها، كمحاربة الاحتكار، والتكافل الاجتماعي، والالتزام الطبي وغيرها.

وأشارت الوزارة أن الحملة ستتضمن نشر المحتوى الشرعي المتعلق بوباء كورونا في تغريدات تحت هاشتاج #التزامك_عبادة وكذلك نشر تصاميم مختلفة ذات علاقة بالموضوع, وفيديوهات ذات علاقة بالموضوع.

كما طالبت الوزارة الخطباء والوعاظ بضرورة المساهمة الفاعلة في هذه الحملة، من خلال دعم المحتوى الذي يتم نشره من بداية الحملة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

بالصور| تنظيم حملة تطوعية لتعقيم المخيم الجديد بالنصيرات

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟