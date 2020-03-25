الأوقاف تطلق حملة "التزامك عبادة" لإيصال المفاهيم الشرعية حول "كورونا"

أعلنت وزارة الأوقاف والشئون الدينية عن إطلاق حملة بعنوان "التزامك عبادة" بالتعاون والتنسيق مع الإعلام الحكومي وشركاء آخرين اليوم الأربعاء, في تمام الساعة السابعة مساء, تتضمن الالتزام بالفتاوى الشرعية، بالقرارات الحكومية، بالإرشادات الوقائية في التعامل مع الوباء بشكل عام.

وأوضحت الأوقاف أنها تهدف من خلال هذه الحملة إلى إيصال المفاهيم الشرعية والصحية الخاصة بأزمة كورونا إلى جميع شرائح المجتمع, بحيث تندرج تحته كل المضامين التي تتعلق بالأزمة وأخلاقياتها، كمحاربة الاحتكار، والتكافل الاجتماعي، والالتزام الطبي وغيرها.

وأشارت الوزارة أن الحملة ستتضمن نشر المحتوى الشرعي المتعلق بوباء كورونا في تغريدات تحت هاشتاج #التزامك_عبادة وكذلك نشر تصاميم مختلفة ذات علاقة بالموضوع, وفيديوهات ذات علاقة بالموضوع.

كما طالبت الوزارة الخطباء والوعاظ بضرورة المساهمة الفاعلة في هذه الحملة، من خلال دعم المحتوى الذي يتم نشره من بداية الحملة.