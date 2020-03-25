التنمية الاجتماعية تجري جولة مكوكية لتفقد مواقع الحجر الصحي

غزة- الرأي

اكد مدير مديرية التنمية الاجتماعية في غزة وائل الخور، ان لجنة الطوارئ في مديرية غزة، نفذت صباح اليوم الاربعاء، جولة مكوكية، تفقدت خلالها مواقع الحجر الصحي .

وافادت أن الجملة شملت تعقيم الأماكن بالمعقمات اللازمة بالتنسيق مع اللجان الصحية وجهات الاختصاص وتقديم الإرشادات والتوعية والنصائح الاجتماعية لتعزيز حالة الصمود وبالشراكة والتنسيق مع جميع اللجان المشتركة من كافة الجهات المعنية وقدمت لهم تسهيلات وتلبية احتياجاتهم الخصوصية والتواصل مع ذويهم وطمأنتهم علي سلامتهم

كما قامت اللجنة بالتواصل مع المؤسسات والجمعيات الخيرية واللجان المحلية لتوفير الدعم والمساندة للمحجورين لتجاوز المحنة التي أصابت العالم.

وقالت:" "وحرصا منا علي سلامة المواطنين في قطاع غزة توجهت الطواقم العاملة في مديريةالتنمية الاجتماعية غزة بالشكر الجزيل للقائمين علي خدمة أبناء شعبنا والمساهمين والداعمين من أجل الخروج من هذه الأزمة التي شلت كل المرافق العامة .

وأهابت المديرية بالجميع اتباع الارشادات الوقائية والمحافظة علي سلامة أنفسهم من أجل السلامة من خطر كورونا المستجد .