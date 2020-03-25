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الدفاع المدني يُشارك في مبادرات للتعقيم بمحافظات القطاع

25 آذار / مارس 2020 02:44

الدفاع المدني يُشارك في مبادرات للتعقيم بمحافظات القطاع
الدفاع المدني يُشارك في مبادرات للتعقيم بمحافظات القطاع

غزة- الرأي

شاركت مديرية الدفاع المدني في عدة مُبادرات شعبية وشبابية لتعقيم الشوارع الرئيسية والأسواق التجارية في محافظات قطاع غزة؛ كإجراء احترازي للوقاية من جائحة "كورونا".

وشاركت أطقم ومركبات الدفاع المدني خلال الأيام الماضية، في عدة حملات لتعقيم الشوارع والأحياء السكنية في جميع المحافظات.

وتأتي هذه الحملات في سياق الخطوات الوقائية الاحترازية للدفاع المدني لضمان سلامة المواطنين والحفاظ على حياتهم.

كما أصدرت دائرة العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني سلسلة نشرات وإرشادات توعوية وتثقيفية للمواطنين للوقاية من "كورونا".

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