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شرطة شمال غزة تبحث التعاون المشترك مع "النائب العام"

25 آذار / مارس 2020 02:46

شرطة شمال غزة تبحث التعاون المشترك مع
شرطة شمال غزة تبحث التعاون المشترك مع

غزة- الرأي

بحثت قيادة شرطة محافظة شمال غزة، سُبل التعاون المشترك مع النائب العام المستشار ضياء الدين المدهون بحضور رئيس نيابة الشمال علي صرصور، وكان في استقبالهم بمقر إدارة شرطة الشمال مدير شرطة الشمال العقيد مصطفى الرزاينة ونائبه العقيد ماهر عدوان ومدراء مراكز شرطة الشمال.

وثمَّن النائب العام الجهود التي تبذلها قيادة المحافظة في إنفاذ القانون وسرعة تنفيذ المعاملات الخاصة بالمواطنين والحفاظ على دعائم الأمن والاستقرار.

بدوره، أشاد الرزاينة بجهود النيابة العامة ودورها في إرساء قواعد العدل، مبيناً اعتزازه بالعلاقة المتميزة والانسجام التام بين النيابة العامة وشرطة المحافظة، التي انعكست بالإيجاب على مواطني المحافظة.

ولفت الرزاينة إلى وجود تعاون وتكامل مع رؤساء ووكلاء النيابة من أجل تحقـيق العدالة وتناول اللقاء العديد من الـموضوعات الهامة التي من شأنها تسهيل العمل وتم التطرق لبعض آلـيات التعاون المشترك وطرح مقترحات في كيفية التعامل مع القضايا العامة.

وفي نهاية الزيارة قدم النائب العام درع شكر لقيادة شرطة المحافظة كما تقدم بشهادة شكر لمدير مركز معسكر جباليا ومدير مركز بيت لاهيا ومدير قسم الامداد والتجهيز في المحافظة.

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