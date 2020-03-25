"مُجمع عدوان" يختتم برنامجاً تدريبياً لطواقمه حول مكافحة "كورونا"

غزة- الرأي

اختتم مجمع عدوان الطبي التابع للخدمات الطبية العسكرية بمحافظة شمال غزة، برنامج تدريبي للأطقم الطبية والتمريضية والفنية العاملة بالمجمع.

وأوضحت إدارة مجمع عدوان، أنه وبعد تدريب الاطباء والممرضين على السياسات والإجراءات المتبعة لمكافحة وباء كورونا يختتم البرنامج بدورة لطاقم المختبر التابع للمجمع، مشيرةً إلى أنه جرى التركيز على الطرق الصحيحة والسليمة في سحب العينة بالإضافة إلى التدريب على السياسات والإجراءات المتبعة للتعامل فيما يخص الفيروس المستجد بشكل عام.

في سياق آخر، واصلت إدارة مجمع كمال عدوان الطبي تنفيذ الإجراءات الوقائية لمكافحة فيروس "كورونا المستجد"، وذلك من خلال اللجنة الخاصة بمكافحة الفيروس، مؤكدةً إغلاق بوابة المجمع واغلاق العيادات الخارجية والعمليات الجراحية ما عدا قسم النساء والولادة في خطوة احترازية لفحص المواطنين الوافدين للمجمع.

وأشارت إلى وضع نقطة تمريضية بالقرب من مدخل المجمع تقوم بقياس درجة الحرارة لكل شخص يدخل المجمع بما فيهم العاملين بالمجمع، بالإضافة لوضع لافتات وتوزيع منشورات ولوحات إرشادية للمراجعين للتعريف بأعراض الوباء.

ولفتت إدارة مجمع كمال عدوان إلى تشكيل فريق مختص للتعامل مع الحالات المشتبه بإصابتها مع تعيين أماكن خاصة ومجهزة لأخذ العينات من المرضى، كما تم تجهيز أماكن مناسبة للحجر الصحي المؤقت للحالات المصابة في حال التعرف عليها.