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الإصلاح والتأهيل والصليب الأحمر يبحثان التعاون المشترك وتوفير احتياجات النزلاء

25 آذار / مارس 2020 02:57

الإصلاح والتأهيل والصليب الأحمر يبحثان التعاون المشترك وتوفير احتياجات النزلاء
الإصلاح والتأهيل والصليب الأحمر يبحثان التعاون المشترك وتوفير احتياجات النزلاء

غزة- الرأي

التقى مدير عام مديرية الإصلاح والتأهيل العميد علاء الدين الهندي، أمس الثلاثاء، في مقر المديرية وسط مدينة غزة مدير اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة والوفد المرافق له.

ويهدف اللقاء إلى بحث سبل التعاون المشترك بين الطرفين، وتوفير احتياجات النزلاء وتقديم أفضل الخدمات بما يضمن تحسين الأوضاع المعيشية لهم خاصة في ظل الظروف الحالية.

وأكد العميد علاء الدين الهندي على أن العلاقة مع الصليب الأحمر راسخة ومتطورة في تقديم الخدمة للنزلاء بشكل دوري ومستمر.

من جانبه، أعرب مدير اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة عن تقديره الكبير للجهود التي تقدمها مديرية الإصلاح والتأهيل في الجانب الوقائي وفي كل الجوانب والبرامج التي تستهدف النزلاء.

وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق على عقد الفنيين المختصين لقاءً قريباً لحصر المواد الصحية التي تلزم النزلاء ومراكز الإصلاح والتأهيل.

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