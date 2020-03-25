التوجيه السياسي ينظم جولات ولقاءات للأجهزة الأمنية في المحافظات

غزة- الرأي

نفذت هيئة التوجيه السياسي بمحافظة الوسطى جولة ميدانية استهدفت أفراد وضباط جهاز الشرطة بالمحافظة الوسطى.

كما نفذت الهيئة في محافظة رفح جولات ميدانية على الأجهزة الأمنية شملت "جهاز الشرطة وجهاز الأمن الوطني وجهاز الدفاع المدني وجهاز الشرطة العسكرية "، ألقت سلسلة محاضرات للعاملات فى الخدمات الطبية العسكرية والشرطة النسائية وللمجتمع المحلى.

ونفذت الهيئة أيضاً في محافظة غزة جولة توعوية استهدفت شرطة الدوريات وشرطة المرور وشرطة الحراسات".

وتحدث ضباط الهيئة خلال الجولات واللقاءات، عن " فقه الابتلاء، ودور الأجهزة الأمنية في أزمة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.