بلدية خان يونس تغلق سوق الأربعاء أمام الباعة والمواطنين

غزة- الرأي

قامت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة بالتعاون مع شرطة البلديات بإغلاق سوق الأربعاء بالكامل، وكذلك سوق المواشي "الحلال" أمام الباعة والتجار والمواطنين وذلك ضمن الإجراءات الوقائية لمنع تفشي فايروس كورونا حفاظاً على سلامة الجمهور.

ويأتي إغلاق السوق تماشياً مع توجيهات اللجنة الحكومية لمتابعة فايروس كورونا وتنفيذ سلسلة من الإجراءات الوقائية الرامية للحفاظ على سلامة المواطنين.

وقامت عناصر من شرطة البلديات وشرطة المحافظة وبمساعدة موظفي قسم الضبط الميداني بالبلدية بإغلاق كافة المداخل الرئيسية للسوق من كافة الإتجاهات ومنع دخول المواطنين والتجار والبائعين لحرم السوق، وقد أشادت البلدية بتعاون المواطنين والتجار وتفهمهم لتلك الإجراءات التي تأتي للحفاظ على سلامتهم.