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خبير علم الوبائيات يثمن جهود وزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا

25 آذار / مارس 2020 03:20

خبير علم الوبائيات يثمن جهود وزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا
خبير علم الوبائيات يثمن جهود وزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا

غزة- الرأي

ثمن د. يحيى عابد الخبير في علم الوبائيات وعضو اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا بجملة الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا منذ اليوم الأول لظهور المرض في الصين بلد منشأ فيروس " كوفيد 19"، وذلك من خلال اعداد الكوادر والبروتوكولات العلاجية وتدريب الكوادر الصحية.


وأوضح د. عابد أنه عند بدء انتشار المرض قامت الوزارة بإعداد المراكز الصحية، واجهزة الرصد الحراري للعائدين الى قطاع غزة واقامة الحجر الصحي للعائدين من الدول الموبوءة والحجر المنزلي للعائدين الى قطاع غزة، والحجر الاجباري لتحصين المجتمع مشيرا الى مبادرة الوزارة بشمول الاجسام الوزارية الأخرى في لجنة حكومية مع الوزارات الأخرى (الداخلية والتعليم والتنمية الاجتماعية والاعلام والاوقاف والحكم المحلي).


ونوه د. عابد ان الوزارة قامت بتشكيل لجنة استشارية ضمت خبراء في علم الأوبئة، ومنظمة الصحة العالمية، وخبراء من وزارة الصحة، وهي تقدم توصياتها لوزارة الصحة.
ووجه د. عابد كلمة للطواقم الطبية قائلا: "انني في سن السبعين وافتخر بأنني شاركت في مكافحة 20 وباء في قطاع غزة، بدأت بشلل الأطفال، والكوليرا والحصبة والانفلونزا وغيرها، وفترة الوباء هي فترة فخر لكل من يشارك العمل، قد يكون شاق ولكن ذكرى هذا العمل تستثمر في النفوس وللأبد".

    

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