الأونروا تستأنف توزيع المواد الغذائية بغزة خلال ايام

غزة- الرأي:

أعلن المستشار الاعلامي للأونروا عدنان ابو حسنه ان منظمته ستستأنف توزيع المواد الغذائية في قطاع غزة عبر الية توصيلها الى منازل المستفيدين عبر وكلاء وذلك لتجنب التجمعات والازدحام في ظل احتمالات انتشار فيروس كورونا".

وقال ابو حسنه في تصريحات إذاعية إن الأونروا تدرك الحاجة الماسة للمواد الغذائية والكوبونات لدى اللاجئين الفلسطينيين الذين يشكلون معظم سكان قطاع غزة، موضحاً أن قرار التعليق اتخذ في حينه بسبب إجراءات السلامة وعدم التجمع وفي ظل حرص الأونروا على سلامة المنتفعين والعاملين.

وأوضح أن عملية التوزيع من الربع الاول لهذا العام من المواد الغذائية ستستأنف خلال الأيام القادمة، موضحا أنه تم اتخاذ قرار التوصيل المنزلي للمواد الغذائية للاجئين من خلال وكلاء من أجل إكمال عملية التوزيع الربعية لهذا العام.

وأكد أن الوكالة تعمل بسرعة الآن من أجل إنهاء كافة الترتيبات ولضمان سلامة وصحة كافة الذين لهم علاقة بالألية الجديدة.