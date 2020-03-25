الدفاع المدني يحيل حرفيين وأصحاب منشآت مخالفة إلى النيابة

غزة- الرأي:

أحالت مديرية الدفاع المدني في غزة عدداً أصحاب الحرف الصغيرة، وأصحاب نقاط توزيع الغاز والبترول العشوائية إلى النيابة العامة، لأخذ المقتضى القانون بحقهما، لمخالفتها اشتراطات الوقاية والسلامة.

وقال مدير الشؤون القانونية في الدفاع المدني هاني سعد الله إن لجان الأمن والسلامة بالدفاع المدني أحالت أصحاب هذه الحرف للنيابة، موضحاً أنه تم توجيه إخطارات مسبقة لهذه المنشآت لتسوية أوضاعها القانونية.

وأشار إلى أن لجان الأمن والسلامة تكثف زياراتها التفتيشية للحرف والمنشآت التجارية في محافظات قطاع غزة، بالتنسيق مع لجنة السلامة العامة المشتركة، وذلك في إطار حملة لإلزامها بتطبيق إجراءات الوقاية والسلامة، مستهدفة في هذه المرحلة المنشآت ذات الخطورة العالية.