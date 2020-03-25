الصحة تطلع مؤسسات حقوقية على إجراءاتها الاحترازية لفيروس كورونا

غزة- الرأي

اجتمع الوكيل المساعد لوزارة الصحة د. مدحت محيسن بمؤسسات ومراكز حقوق الانسان لاطلاعهم على الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الوزارة لمواجهة فيروس كورونا .

من جهته أكد الدكتورد.مدحت بأن الوزارة قامت بتشكيل اللجان المختلفة وكذلك المشاركة في اللجان الحكومية حيث تم التعامل مع هذا الموضوع منذ بدايته بكل جدية واهتمام من خلال الحجر المنزلي وما تبعه من حجر أو عزل في المراكز المختلفة والتي أعدت خصيصاً لهذا الأمر بما يتلاءم مع المعايير السليمة وبما بضمن السلامة والوقاية، وكذلك تدريب الفرق واللجان الطبية لزيادة التوعية في هذا الأمر.

بدوره أكد المستشار القانوني للوزارة أ. سعيد البطة بأنه تم مراعاة التدابير الوقائية والإجراءات والمعايير الاحترازية المنصوص عليها في قانون الصحة العامة وكذلك القوانين الدولية ذات العلاقة ومن ضمنها الإعلان العالمي لحقوق الأنسان واللوائح الصحية الدولية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فيما يتعلق بتوفير كل مقومات السلامة والأمن خلال التعامل مع هذا الفيروس.

وقد أشاد الحضور بالدور الكبير الذي تقوم به الوزارة والخطوات المبكرة التي اتخذت للوقاية من انتشار الفيروس آملين أن يتم التقيد والالتزام بجميع الشروط والمعايير التي نصت عليها اللوائح الصحية الدولية والمحلية في هذا الإطار بما يضمن السلامة وعدم انتقال وانتشار العدوى.

وفي نهاية اللقاء أكدت الوزارة أهمية أن تأخذ المنظمات الحقوقية دورها لمخاطبة الجهات الدولية لرفع الحصار عن قطاع غزة وإدخال المستلزمات الطبية بشكل عاجل