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تم إحالتهما للجهات القانونية

مباحث التموين تُوقف تاجرين بخانيونس لرفعهما سعر "السكر"

25 آذار / مارس 2020 03:32

مباحث التموين تُوقف تاجرين بخانيونس لرفعهما سعر "السكر"
مباحث التموين تُوقف تاجرين بخانيونس لرفعهما سعر

غزة- الرأي

أوقفت مباحث التموين في الشرطة الفلسطينية تاجرين بمحافظة خانيونس جنوب قطاع غزة، بعد قيامهما برفع سعر "السكر" خلال بيعه للمواطنين.

وأوضح المقدم أحمد قنيطة مسؤول دائرة مباحث التموين، أن طواقمهم ضبطت خلال جولة في أسواق ومخازن التجار بمدينة خانيونس ستة أطنان "سكر" بعد قيام أحد التُجار برفع سعره خلال بيعه للمواطنين، وذلك بعد ورود معلومات عن رفع سعر السكر لدى أحدهم.

وقال المقدم قنيطة: "إنَّ المباحث حررت للتاجر محضر ضبط بالكمية المضبوطة بعد قيامه باستغلال المواطنين ورفع الأسعار في ظل الأوضاع الحالية".

وأضاف: "قام التاجر المذكور برفع سعر السكر من 95 شيكل إلى 98 شيكل، حيث تم إحالته للجهات القانونية لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه".

في سياق متصل، ضبطت مباحث التموين طن "سكر" لدى أحد التجار يقوم برفع سعره من 95 الى 100 شيكل، لافتاً إلى إحالته للدائرة القانونية بالوزارة لاستكمال الإجراءات بحقه.

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