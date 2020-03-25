"الصحة" :الاسراع فى توفير مراكز للحجر الصحى ساهم فى السيطرة على الوباء

غزة- الرأي

كدت وزارة الصحة أنها أتواصل ومنذ تفشى وباء كورونا فى العالم اجراءاتها الاحترازية ، بالتعاون مع شركائها فى العمل الصحى، وكان أولها وفى خطوة استباقية مراكز الحجر الصحى التى وفرتها بأقصى سرعة للعائدين وحجرهم فيها لـ ١٤ يوما حفاظا على سلامتهم وسلامة الشعب الغزى.

حيث قدمت الطواقم الطبية الرعاية الصحية ل 1420 مستضافاً داخل مراكز الحجر الصحي، منها 708 حالة تم ادخالها في مراكز الحجر الصحي المعدة للحالات المرضية العائدة ومنها فندق المتحف وفندق الكومودور و فندق البلوبيتش وفندق الامل بخان يونس ومركز مسقط قيزان النجار ومسقط جباليا، وتحويل 34 حالة الى الأقسام التخصصية في المستشفيات ضمن إجراءات عزل خاصة.

وبين د.أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة أن وزارة الصحة انهت الحجر المنزلي ل1341 عائداً الى قطاع غزة لم تسجل عليهم أي اعراض مرضية، وتتابع الإجراءات الصحية لإنهاء الحجر المنزلي ل1367 اخرين حتى نهاية الاسبوع الجاري ما يعني إتمام مرحلة مهمة في مواجهة فايروس كورونا.



وأشار إلى أنه تم تسجيل حالتين فقط فى مستشفى العزل بمعبر رفح البري وهما بحالة صحية مستقرة ولم تظهر عليهما أي اعراض مرضية جديدة.

وأوضح القدرة أن وزارة الصحة شكلت فريقاً لضبط إجراءات السلامة والوقاية من العدوى في كافة المرافق الصحية الحكومية وغير الحكومية.

واكدت وزارة الصحة فى بيان لها ان سلسلة إجراءاتها لمواجهة فيروس كورونا المستجد تتزامن مع ما تعانيه من نقص حاد في 39% من الادوية الأساسية و23%المستهلكات الطبية و60% لوازم المختبرات وبنوك الدم إضافة الى شح مواد الفحص المخبري لفيروس كورونا بفعل الحصار الإسرائيلي

وحملت الوزارة الاحتلال الإسرائيلي المسئولية الكاملة عن حياة 2 مليون مواطن في قطاع غزة وتقويضه الممنهج لمنظومة الخدمات الصحية والانسانية مما يضعنا امام منعطف خطير في مواجهة وباء كورونا المستجد.

وطالبت وزارة الصحة الامم المتحدة بتحمل مسئوليتها في حماية الحقوق الصحية والانسانية لشعبنا واتخاذ اجراءات عاجلة لتوفير أجهزة التنفس الصناعي والعناية المركزة والادوية والمستهلكات الطبية ولوازم المختبرات ومواد فحص كوفيد 19 والمستلزمات الوقائية وكافة مقومات مواجهة وباء كورونا المستجد.

ووضعت الوزارة الرقم المجاني 103 لوزارة الصحة او منصته عبر الواتساب على رقم0599503103للاستفسارات الصحية او الابلاغ عن أي مخالفات أو تلاعب بالأسعار من المؤسسات الصيدلانية والطبية على مدار الساعة .