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دائرة الشكاوى بوزارة الصحة تستقبل 1030 اتصال خلال الأسبوعين الماضيين

25 آذار / مارس 2020 03:37

دائرة الشكاوى بوزارة الصحة تستقبل 1030 اتصال خلال الأسبوعين الماضيين
دائرة الشكاوى بوزارة الصحة تستقبل 1030 اتصال خلال الأسبوعين الماضيين

غزة- الرأي

استقبلت دائرة الشكاوى  في وزارة الصحة، خلال الأسبوعين الماضيين 1030 شكوى واستفسار من خلال نوافذ وقنوات استقبال الشكاوى بالدائرة عبر الخط المباشر خدمة 103،منصة الواتس أب ، والبريد الالكتروني (الإيميل) .

وجاءت الاتصالات للاستفسار وطرق الوقاية من فايروس كورونا والإبلاغ عن مواطنين غير ملتزمين بالحجر الصحي وغلاء أسعار مستلزمات طبية.

كما وأهابت الدائرة بالمواطنين بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة من قبل الجهات المختصة بوزارة الصحة من أجل حماية أنفسهم من أي خطر وضرورة الإبلاغ عن أي تجاوزات تتعلق برفع أسعار طبية أو بيع منتجات فاسدة، وأيضاً عدم التزام مواطنين بالحجر الصحي.
وتعمل الدائرة جاهدةً على خطة عمل على مدار 24 ساعة من أجل إيصال رسالة المواطن وهو في بيته وحل أي مشكلة تتعلق بالوضع الصحي وتلقي الخدمات.
يُذكر أن وزارة الصحة أعلنت سابقاً عن توفير خدمة الواتس أب على الرقم 970599503103 لتلقي استفسارات وشكاوى المواطنين ،وتُذكّر الدائرة بوسائل التواصل عبر بواباتها/
1. خدمة الخط المجاني 103.
2. خدمة الواتس أب 970599503103.
3. البريد الإلكتروني mdpr2000@gmail.com.
4. شكاوى البرنامج المركزي الحكومي.

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