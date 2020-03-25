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الاحتلال سيفرج عن أسيرين من الأربعة المحجورين بسبب "كورونا"

25 آذار / مارس 2020 04:34

الضفة المحتلة-الرأي:

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، أن سلطات الاحتلال ستفرج مساء اليوم، عن أسيرين من الأسرى الأربعة، الذين تحجرهم منذ نحو 10 أيام في "عيادة مستشفى الرملة" بشكل احترازي من فيروس "كورونا".

وقالت الهيئة "إن الأسيرين من مدينة نابلس، وسيفرج عنهما عند معبر بيت سيرا غرب محافظة رام الله والبيرة، حيث قامت الهيئة بالتنسيق مع الجهات الصحية الفلسطينية لاستقبال الأسيرين وإجراء الفحوصات اللازمة لهما ومواصلة حجرهما للتأكد من عدم إصابتهما بالفيروس".

وكانت سلطات الاحتلال قد أعلنت منتصف الشهر الحالي أنها قامت بحجر 4 أسرى فلسطينيين (موقوفين ويخضعون للتحقيق) احترازيا في عيادة سجن الرملة، وذلك بعد التحقيق معهم من قبل محقق مصاب بالفيروس في مركز تحقيق "بيتح تكفا".

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