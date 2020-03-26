وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: الحرارة أعلى من معدلها السنوي بـ 4 درجات وكالة الرأي الفلسطينية SpaceX تحصل على الموافقة لبناء مليون محطة لتلقى الإنترنت الفضائى وكالة الرأي الفلسطينية أفعال بسيطة ممكن تساعدنا فى التقليل من خطر الإصابة بفيروس كورونا وكالة الرأي الفلسطينية دراسة:قلة النوم تزيد من مخاطر الإصابة بمرض السكرى وكالة الرأي الفلسطينية س وج.. كل ما تريد معرفته عن العزل الذاتى؟ وكالة الرأي الفلسطينية معروف: سنلاحق قانونيًا منْ نشر أسماء غير صحيحة للحالات السبع وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية: أي إجراءات جديدة سيتم الإعلان عنها رسميًا وكالة الرأي الفلسطينية الصحة بغزة: تسجيل ٧ حالات كورونا جديدة وكالة الرأي الفلسطينية "الطابور الخامس" .. اضربوهم بالحديد والنار (تقرير) وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يغلق مداخل قريتي قصرة وجوريش جنوب نابلس
أخبار » الأسرة و المجتمع

أفعال بسيطة ممكن تساعدنا فى التقليل من خطر الإصابة بفيروس كورونا

26 آذار / مارس 2020 08:41

أفعال بسيطة ممكن تساعدنا فى التقليل من خطر الإصابة بفيروس كورونا
أفعال بسيطة ممكن تساعدنا فى التقليل من خطر الإصابة بفيروس كورونا

حالة من الرعب والذعر مصاب بها العديد من المواطنين بسبب انتشار الفيروس التاجي كورونا في العديد من الدول، وهناك أيضا العديد من النصائح التي تقدمها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية للتقليل من فرص الإصابة بالفيروس التاجي كورونا.

ووفقا للعديد من نصائح منظمة الصحة العالمية، والتي قدمت العديد من النصائح الهادفة لتقليل فرص الإصابة بالفيروس التاجي كورونا، ومنها:

-تجنب  لمس  الأسطح بيديك كمقابض الأبواب والأسطح في الأماكن العامة بالأيد بشكل مباشر، يمكنك ارتداء قفازات ثم خلعها مباشر، أو رش الكحول علي هذه الأسطح حتي تقتل أي فيروس.

-- تجنب  السلام بالأيد والأحضان  والقبلات ، لأنها من الممكن أن تنقل فيروس كورونا لك عن طريق النفس، ولذا تجنب هذا الأمر بالسلام بالفم أي عن طريق إلقاء السلام.

-قلل من الخروج والتواجد في الأماكن المتواجد بها العديد من الأشخاص أي الأماكن التي بها تجمعات لغير الضرورة القصوى، وذلك لحمايتك وتقليل فرص الإصابة بالفيروس التاجي كورونا.

- من أبرز وأهم النصائح التي تقلل من فرص الإصابة بفيروس كورونا، هي غسيل الأيدي، التي يجب عليك إتباعها عن الاستيقاظ من النوم، وقبل النزول للشارع، وفور الرجوع من الشارع، وعند لمسح أي سطح من الأسطح، فأنت بهذه الطريقة تقلل من حده الإصابة بكورونا.

-وقدمت أيضا منظمة الصحة العالمية بعض النصائح أبرزها،  تجنب لمس منطقة الوجه باليد، واستخدم مناديل سواء لفرك العين أو لحك الأنف والفم .

- استخدم مناديل ورقية  في حالة الكحة أو العطس أو الرشح ثم قم بالإلقاء بها في القمامة علي الفور.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

بالصور| تنظيم حملة تطوعية لتعقيم المخيم الجديد بالنصيرات

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟