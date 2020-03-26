SpaceX تحصل على الموافقة لبناء مليون محطة لتلقى الإنترنت الفضائى

تسعى شركة SpaceX إلى التقدم في خططها لنقل الإنترنت عالي السرعة إلى الأرض من كوكبة من الأقمار الصناعية، حيث حصلت على موافقة من لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) لبناء مليون محطة مستخدم على الأرض تهدف إلى دعم مشروع Starlink، الخاص بمجموعة من الأقمار الصناعية الصغيرة التي سترسل في النهاية إنترنت عالي السرعة إلى الأرض.



ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، ستكون المحطات قادرة على استقبال إشارات من الفضاء ونقلها إلى المستخدمين على الأرض.



وتمتلك SpaceX الآن ترخيصًا شاملاً لتشغيل ما يصل إلى 1،000،000 محطة أرضية ثابتة ستتواصل مع نظام القمر الصناعي غير الثابت بالنسبة للأرض.



وقال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي للشركة، إن المحطات ستبدو مثل طبق فضائى صغير لالتقاط الإشارات المنبعثة من الأقمار الصناعية، مضيفا، أن المحطات ستكون سهلة التثبيت ويمكن توصيلها وتوجيهها إلى السماء.



وتعد هذه الموافقة هي الخطوة التالية في SpaceX التي ستجعل مدار أرضي منخفض من الأقمار الصناعية الصغيرة نشط لتوصيل الانترنت.



وتخطط الشركة في جميع أنحاء العالم لتضم ما يصل إلى 1500 قمر صناعي في المدار بحلول نهاية عام 2020، وما يصل إلى 42000 في المجموع.



وعلى الرغم من تقدم SpaceX والإضافات المتتالية لكوكبتها من الأقمار الصناعية، إلا أن الخطة أثارت غضب بعض علماء الفلك الذين يحذرون من آثار ازدحام السماء بالعديد من الأقمار الصناعية وتشوه صورة النجوم.



وسجل علماء الفلك في مرصد سيرو تولولو الأمريكي في تشيلي ما يقرب من 20 قمرًا صناعيًا يعمل كجزء من برنامج Starlink الخاص بـ SpaceX أثناء تدفقهم عبر السماء، مما أدى إلى تعطيل تعرض الخبراء لرصد السماء.



كان الباحثون في منتصف دراسة سحابة Megallanic كجزء من البحث المستمر في المجرات القزمة حول درب التبانة والتي تتطلب التعرض الطويل لسماء الليل.



ووضعت مجموعة من المصممين عريضة نتيجة لذلك، تطالب الجمهور برفض الممارسة غير المسؤولة المتمثلة في تشويه سماء الليل.