مايكروسوفت توقف جميع تحديثات ويندوز الاختيارية .. اعرف ليه

في محاولة للتركيز على تحديثات الأمان فقط، قررت شركة مايكروسوفت إيقاف جميع التحديثات الاختيارية غير الأمنية مؤقتًا للإصدارات المدعومة من ويندوز ومنتجات الخوادم الخاصة به، حيث يوقف عملاق التكنولوجيا بشكل خاص تحديثات C و D ، والتي يتم إصدارها عادة خلال الأسبوع الثالث والرابع من كل شهر على التوالي.



وبحسب موقع TOI الهندي، فإن ذلك يتضمن التحسينات والإصلاحات غير المتعلقة بالأمان الخاص بنظام التشغيل ويندوز، لكن في نفس الوقت فإن التغييرات لن تدخل حيز التنفيذ حتى مايو المقبل، لذلك لا يزال بإمكاننا توقع بعض الإصدارات الاختيارية غير الأمنية الأخيرة في الشهر المقبل، حسبما أفاد به تقرير Engadget.



كما ستقوم الشركة أيضًا بتأجيل تاريخ انتهاء الخدمة المقرر لإصدارات Enterprise و Education و IoT Enterprise من ويندوز10 من 14 أبريل إلى 13 أكتوبر.



يذكر أن مايكروسوفت كشفت أمس أنها عثرت على ثغرتين أمنيتين لم يتم إصلاحهما بعد في نظام التشغيل ويندوز 10، حيث تتيحان هاتين الثغرتين للهاكرز تثبيت برمجيات خبيثة، خاصة فيروسات انتزاع الفدية في الأجهزة المصابة عن بعد، وذلك من خلال وضع ملف معدّ خصيصاً للعملية.



وبحسب موقع Engadget الأمريكى، فتقول مايكروسوفت أن الثغرتين موجودتين في مكتبة إدارة خطوط أدوبي أو Adobe Type Manager Library، ويمكن استغلالهما بواسطة استخدام مستند معدّ بشكل خاص لذلك، حيث يحتوى خطوط معينة من تطوير أدوبي لأنه لا يتم معالجتها بشكل سليم أثناء فتح المستند واستعراضه.