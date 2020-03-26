وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: الحرارة أعلى من معدلها السنوي بـ 4 درجات وكالة الرأي الفلسطينية SpaceX تحصل على الموافقة لبناء مليون محطة لتلقى الإنترنت الفضائى وكالة الرأي الفلسطينية أفعال بسيطة ممكن تساعدنا فى التقليل من خطر الإصابة بفيروس كورونا وكالة الرأي الفلسطينية دراسة:قلة النوم تزيد من مخاطر الإصابة بمرض السكرى وكالة الرأي الفلسطينية س وج.. كل ما تريد معرفته عن العزل الذاتى؟ وكالة الرأي الفلسطينية معروف: سنلاحق قانونيًا منْ نشر أسماء غير صحيحة للحالات السبع وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية: أي إجراءات جديدة سيتم الإعلان عنها رسميًا وكالة الرأي الفلسطينية الصحة بغزة: تسجيل ٧ حالات كورونا جديدة وكالة الرأي الفلسطينية "الطابور الخامس" .. اضربوهم بالحديد والنار (تقرير) وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يغلق مداخل قريتي قصرة وجوريش جنوب نابلس
أخبار » التكنولوجيا و التقنية

بعد الهواتف القابلة للطى.. براءة اختراع تكشف عن تصميم أبل لهاتف قابل للف

26 آذار / مارس 2020 08:52

بعد الهواتف القابلة للطى.. براءة اختراع تكشف عن تصميم أبل لهاتف قابل للف
بعد الهواتف القابلة للطى.. براءة اختراع تكشف عن تصميم أبل لهاتف قابل للف

بينما يعمل العديد من صانعي الهواتف الذكية على تحسين إصدارات الهاتف القابل للطي، تشير براءة اختراع جديدة إلى أن شركة أبل قد تعمل على إصدار هاتف قابل للف، ويصف المستند شاشة مرنة ملفوفة حول بكرة واحدة أو أكثر، مما يسمح بسحب الشاشة وإعادتها عند عدم استخدامها، ويسمح أيضا للمستخدمين باختيار الحجم الصغير أو الكبير الذي يريدون أن تكون عليه الشاشة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، سيعالج التصميم الجديد المشكلة التي تحملها العديد من الهواتف الذكية القابلة للطي، حيث تحدث مشكلة بمفصل الجهاز بعد الفتح والإغلاق، وفي النهاية ينكسر.

[ايفون الحجيج] تصميم هاتف قابل للف

فيما تم تسجيل براءة الاختراع بعنوان "جهاز إلكتروني بهياكل عرض مرنة" في ديسمبر ،2017 ونشرت في 24 مارس 2020، كما تم الإبلاغ عنه لأول مرة بواسطة AppleInsider.

وجاء في براءة الاختراع: "قد يحتوي الجهاز على أسطوانات تخزن شاشة مرنة وتساعد على نشر الشاشة عندما تكون مساحة العرض الإضافية مطلوبة"، مضيفا "قد تتداخل شاشة تعمل باللمس مع شاشة مرنة تم تمريرها للخارج."

كما تم تجهيز تصميم أبل الجديد بجهاز إرسال واستقبال لاسلكي يعرض الصور على الشاشة، ولا تقتصر شركة أبل بهذا التصميم على هواتف أيفون فقط، بل تلاحظ يمكن تصنيع أجهزة iPad أيضا بنفس الطريقة.

ويمكن أن يكون النموذج القابل للدوران هو طريقة أبل لتجاوز الأزمة التي يواجهها العديد من صانعي الهواتف الذكية مع أجهزتهم الجديدة القابلة للطي.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

بالصور| تنظيم حملة تطوعية لتعقيم المخيم الجديد بالنصيرات

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟