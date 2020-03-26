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غداء صيني من الثعابين يثير الذعر في القاهرة والشرطة تتدخل: ما القصة؟

26 آذار / مارس 2020 09:10

غداء صيني من الثعابين يثير الذعر في القاهرة والشرطة تتدخل: ما القصة؟
غداء صيني من الثعابين يثير الذعر في القاهرة والشرطة تتدخل: ما القصة؟

تسببت سيدة من الجنسية الصينيةتعيش  في حي مدينتي بشرق القاهرة بالذعر للسكان بعدما أقامت حفل شواء في حديقة منزلها.

وتلقى الأمن الداخلي لحي مدينتي بلاغا من سكان البناية، يفيد بطهي مجموعة من السكان الأجانب، لأطعمة غريبة، وبناءً على الشكوى تحرك الأمن واتخذ الإجراءات اللازمة.

وألقت مباحث أمن القاهرة الجديدة، مساء الأربعاء، القبض على 5 صينيين ضمنهم سيدات، كانوا يشوون ثعابين بحديقة المجمع الذي يقيمون به في مدينتي.

وتحفظت القوات على الأطعمة، التي كانوا يعتزمون تقيدمها كوجبة غداء لأصدقائهم، وأخطرت الجهات المعنية بتعقيم البناية والتأكد من سلامة السكان.

غداء صيني من الثعابين يثير الذعر في القاهرة والشرطة تتدخل: ما القصة؟

يأتي ذلك في ظل تفشي فيروس كوفيد-19 في العالم، والمصنف كوباءٍ عالمي، إذ ظهر لأول مرةٍ في مدينة ووهان الصينية، إثر تناول حيوانات برية، انتقل الفيروس من خلالها إى الإنسان.

وبعد فحص الأغذية التي أثارت ذعر السكان قال الدكتور سيد عبيد، مدير الطب البيطري بالقاهرة، إن الثعابين التي عثر عليها بشقة الصينيين الذين يقطنون في القاهرة الجديدة، هي عبارة عن أعضاء تناسلية ذكرية لبعض الحيوانات، وليست ثعابين كما ذكرت المواقع الإخبارية.

وأضاف مدير الطب البيطري بالقاهرة، أنه تلقى استدعاء من قسم شرطة مدينتي بأن هناك أشخاص من الجنسية الصينية قانوا بنشر ثعابين على صناديق داخل إحدى الفلل.

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وأكمل حديثة، خلال لقاء مع الإعلامي وائل الإبراشي، بأنه تم تشكيل مجموعة من الأطباء البيطريين المتخصصين في هذا الأمر، وتوجهوا إلى المكان وعند الفحص كانت المفاجأة انها أعضاء ذكرية لبعض الحيوانات مثل الخنزير والثور وغيرها.

وأكد عبيد أن الأطباء أرسلوا بعض العينات للمعامل من أجل معرفة الوضع التشريحي لهذه الأعضاء وسيتم كتابة تقرير رسمي طبي بنتائج التحاليل.

cabe27a864243f0b8a4b70b766d51b3d83bd17dd-250320220602 غداء صيني من الثعابين يثير الذعر في القاهرة والشرطة تتدخل: ما القصة؟
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