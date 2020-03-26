" هنية" يعلن عن تقديم منحة مالية لمساعدة ألف أسرة رياضية

غزة- الرأي

أعلن عبدالسلام هنية مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة ورئيس مؤسسة أمواج الرياضية، عن تقديم منحة مالية بقيمة 100.000 شيكل لمساعدة ألف أسرة رياضية، في ظل الأوضاع الصعبة وأزمة فايروس كورونا.

وأكد هنية، أن المنحة العاجلة جائت دعماً لأهلنا وأسرنا المتعففة من مؤسساتنا وأنديتنا الرياضية، بسبب الظروف الصعبة التي تمر بها الأسر الرياضية، وذلك ضمن حالة الطوارئ العامة التي يمر بها قطاع غزة.

ونوه إلى أن الأسماء سترفع عبر المؤسسات والأندية الرياضية من خلال دائرة الأندية مطلع الإسبوع المقبل، وقال إن ذلك من منطلق واجبنا ومسؤليتنا العليا في المجلس الأعلى للشباب والرياضة تجاه الأسرة الرياضية.