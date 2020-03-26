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مكافأة 3 آلاف دولار لاتحاد دير البلح بطل دوري اليد

26 آذار / مارس 2020 09:34

مكافأة 3 آلاف دولار لاتحاد دير البلح بطل دوري اليد
مكافأة 3 آلاف دولار لاتحاد دير البلح بطل دوري اليد

احتفلت الأسرة الرياضية بتتويج نادي اتحاد دير البلح بطلاً لدوري كرة اليد، عقب فوزه على غريمه التقليدي خدمات النصيرات، حامل اللقب، وجرى الاحتفال فوق أرض صالة سعد صايل، بحضور عبد السلام هنية مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، وعدد من الشخصيات الرياضية وأعضاء الاتحاد. وقدم هنية رئيس مؤسسة أمواج الرياضية مكافأة مالية بقيمة 3 آلاف دولار لإدارة النادي بمناسبة التتويج، وهنأ هنية، ادارة النادي واللاعبين وجمهور مدينة دير البلح بالفوز بدرع بطولة دوري كرة اليد، مشيداً بالدور الكبير لاتحاد اللعبة في إنجاح الموسم الرياضي. كما أشاد بفريق خدمات النصيرات الذي قدم أداء مميزاً في الوصول للمباراة النهائية، وحصوله على لقب وصيف بطل البطولة، متمنياً لهم التوفيق في البطولات القادمة.

وشكر هنية، الشرطة الفلسطينية على جهودهم في استمرار نجاح المواسم الرياضية، وشركة جوال على رعاية بطولة الدوري، وادارة صالة سعد صايل.

مكافأة 3 آلاف دولار لاتحاد دير البلح بطل دوري اليد مكافأة 3 آلاف دولار لاتحاد دير البلح بطل دوري اليد 90579003_118979393047996_5131392750758920192_n
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