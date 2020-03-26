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بطولة ألمانيا:دورة افتراضية بين أندية الدوري عبر "فيفا 20"

26 آذار / مارس 2020 09:42

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e3786b00-94c5-4f59-ae21-بطولة ألمانيا:دورة افتراضية بين أندية الدوري عبر

أعلنت رابطة الدوري الالماني لكرة القدم الأربعاء أنها ستطلق دورة افتراضية عبر الانترنت تجمع فيها أندية الدرجتين الأولى والثانية خلال الاسبوعين المقبلين عبر لعبة "فيفا 2020" الالكترونية.

وفي ظل توقف المنافسات بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد الذي أدى الى وفاة اكثر من 20 الف شخص حول العالم وأجبر اكثر من ثلاثة مليارات نسمة على ملازمة منازلهم، ارتأت رابطة الدوري إعادة إحياء أجواء المنافسة عبر العالم الافتراضي.

وسيشارك 26 ناديا من أصل 36 من الدرجتين الاولى والثانية في دورة أطلق عليها اسم "بوندسليغا هوم تشالنج" (تحدي البوندسليغا المنزلي)، حيث سيتألف كل "فريق" من لاعب محترف وأحد أفراد الجهاز الفني، على أن تنطلق في 28 آذار. وستبث المباريات يومي السبت والأحد عبر قناة على موقع "يوتيوب"، مخصصة عادة لمسابقة افتراضية أخرى تحت اسم "فيرتشوال بوندسليغا".

وتنظم تلك المسابقة منذ العام 2012، وكانت تجمع فرقا خاصة بالألعاب الالكترونية تابعة للأندية، وكان من المقرر ان تقام مباراتها النهائية في نهاية الأسبوع، قبل ان يتم تعليقها أيضا بسبب القيود المفروضة على حركة التنقل والتجمعات ضمن جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا.

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