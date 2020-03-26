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المجلس الأعلى للشباب يقدم تعاونه الكامل مع لجنة الطوارئ بغزة

26 آذار / مارس 2020 10:00

المجلس الأعلى للشباب يقدم تعاونه مع لجنة الطوارئ بغزة
المجلس الأعلى للشباب يقدم تعاونه مع لجنة الطوارئ بغزة

غزة- الرأي

التقى  عبدالسلام هنية مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة ورئيس مؤسسة أمواج الرياضية، الدكتور يوسف أبو الريش وكيل وزارة الصحة للإشادة بالجهود الكبيرة التي تبذلها الوزارة بكافة كوادرها في مواجهة فايروس كورونا.

وقال هنية إ ن تلك الجهود ساهمت بشكل كبير في مواجهة الفايروس، بالرغم من قلة الموارد الطبية والمالية ونقص الكوادر الطبية و عدم انتظام الرواتب بسبب الحصار الجائر على غزة، من خلال عمل كبير قامت به كوادر وزارة الصحة بالإضافة لكافة مكونات لجنة الطوارئ الحكومية.

وأكد هنية، تسخير كافة مرافق المجلس الأعلى للشباب والرياضة وصالاته الرياضية، لتكون تحت تصرف وزارة الصحة، مبدياً استعداد المجلس للتعاون الكامل مع لجنة الطوارئ والعمل على انجاح خططها في غزة.

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