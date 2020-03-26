النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2452) الخميس 26/3/2020
أخبار فلسطينية
- 7 إصابات جديدة بكورونا في غزة ترفع العدد الإجمالي إلى 9
- تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية
- إسرائيل تواصل سياستها العنصرية تجاه العمال الفلسطينيين بشبهة الإصابة بـ”كورونا” واشتية يطالبهم بترك…
- »إغلاق كنيسة القيامة لمدة أسبوع
- معروف: سنلاحق قانونيًا منْ نشر أسماء غير صحيحة للحالات السبع
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أخبار إسرائيلية
- هآرتس: 40 ألف فلسطيني فقدوا سبل عيشهم بسبب القيود الإسرائيلية
- نتنياهو يستخدم «كورونا» ذخائر سياسية للبقاء في السلطة
- استقالة رئيس الكنيست مع استمرار دوران إسرائيل في الدوامة الانتخابية
- نتياهو وجانتس يستأنفان المحادثات الرامية إلى تشكيل حكومة وحدة طارئة
- الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 2369
الاخبار الدولية
- الأمم المتحدة تطلق خطة واسعة لحماية الإنسانية من تهديد كورونا
- الصين تعلن تقديم مساعدات إلى 83 دولة ومنظمة لمكافحة "كورونا"
- »ترامب يعلن فرض حالة الطوارئ في نيويورك وتكساس وفلوريدا
اخبار عربية
- الأردن يخفف حظر التجول ويسمح للمتاجر بفتح أبوابها
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الصحف العربية
القدس العربي
- ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في فلسطين إلى 83
- 7 إصابات جديدة بكورونا في غزة ترفع العدد الإجمالي إلى 9
- رسالة من الأسرى المرضى إلى مؤسسات حقوق الإنسان وأحرار العالم: أنقذونا من «كورونا»…
- وزير الصحة الإسرائيلي: المسيح المنتظر سيأتي في عيد الفصح ويخلصنا
- نتنياهو يستخدم «كورونا» ذخائر سياسية للبقاء في السلطة
- استقالة رئيس الكنيست مع استمرار دوران إسرائيل في الدوامة الانتخابية
- تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية
- إسرائيل تواصل سياستها العنصرية تجاه العمال الفلسطينيين بشبهة الإصابة بـ”كورونا” واشتية يطالبهم بترك…
-
الشرق الأوسط
- إسرائيل تغلق دور العبادة للحد من انتشار «كوفيد ـ 19»
- السلطة تدعو لدعم «أونروا» لتمكينها من «حماية المخيمات»
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الخليج الإماراتية
- رئيس «الكنيست الإسرائيلي» يستقيل من منصبه
الغد الأردنية
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الاخبار اللبنانية
- الأسرى يصعّدون النضال: إسرائيل تريد نشر «كورونا» في سجونها!
الشروق المصرية
- نتياهو وجانتس يستأنفان المحادثات الرامية إلى تشكيل حكومة وحدة طارئة
- إسرائيل تسجل نحو 500 إصابة بكورونا في يوم.. ونتنياهو يلوح بالإغلاق الكامل
- نتياهو وجانتس يستأنفان المحادثات الرامية إلى تشكيل حكومة وحدة طارئة
الشرق القطرية
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
- "الداخلية" و"الإعلام" تُحذران من تداول الشائعات حول وباء كورونا
- ارتفاع إصابات كورونا لدى الاحتلال لـ (2495)
- 7 إصابات بكورونا ممن خالطوا الحالتين السابقتين بغزة
- 13 إصابة جديدة ب "كورونا" في قرية بدو غرب القدس
- الاعلان عن أول حالة وفاة بـ"الكورونا" في الضفة الغربية
- التربية: "الثانوية العامة" تشمل المادة المغطاة بالمدارس
- دودين يحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى
القدس المحلية
- الاقتصاد تحيل تاجرًا للنيابة وتغلق 3 معامل
- "المنسق" الإسرائيلي ينفي الإفراج عن أسيرين مشتبه بإصابتهما بكورونا
- 495 مصابًا جديدًا بكورونا في إسرائيل
- هآرتس: 40 ألف فلسطيني فقدوا سبل عيشهم بسبب القيود الإسرائيلية
- معروف: سنلاحق من نشر أسماء غير صحيحة لمصابي كورونا بغزة
- تحقيق للجيش الإسرائيلي: سلاح الجو فشل في منع إغراق قاعدة عسكرية
جريدة الأيام
- تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورنا في قرية بدّو صباح اليوم
- »ترامب يعلن فرض حالة الطوارئ في نيويورك وتكساس وفلوريدا
- »غزة: حالة من الإرباك في أنشطة القطاع الخاص
- »ثبوت إصابة ابن السيدة من بِدّو.. أول ضحايا فيروس كورونا في فلسطين
- »الحركة الشرائية تعود إلى طبيعتها في الضفة.. ولا نقص في السلع
- »دراسة تكشف عن 40 طفرة جديدة من فيروس كورونا
- »إغلاق كنيسة القيامة لمدة أسبوع
- »ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى تسعة في قطاع غزة
الحياة الجديدة
- الرئيس يطمئن على صحة ميركل
- المقدسيون يد واحدة في مواجهة عنصرية الاحتلال وكورونا
- محافظ سلفيت: سنعتقل كل عامل لا يلتزم بالحجر
- إصابة 4 مواطنين برصاص مجهولين في الخليل
- إصابتان جديدتان بكورونا في بدو و7 إصابات في غزة
وكالة صفا
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- 5 وفيات و2500 مصاب بفيروس كورونا في "إسرائيل"
- دعوات مقدسية للحذر واليقظة هل يستغل الاحتلال أزمة "كورونا" لتحقيق أطماعه بالأقصى؟
- فيروس كورونا يحجز ثلث سكان العالم في بيوتهم
- ملحم: إصابتان جديدتان بفيروس "كورونا" في قرية "بدو"
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وكالة الراي الفلسطينية
- تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قرية بدو
- أوقاف غزة .. سلسلة إجراءات لبيئة آمنة من "كورونا" (تقرير)
- الاحتلال يعتقل 9 مواطنين من القدس
- ارتفاع عدد مصابي كورونا في "إسرائيل" إلى 2495
- معروف: سنلاحق قانونيًا منْ نشر أسماء غير صحيحة للحالات السبع
- الداخلية: أي إجراءات جديدة سيتم الإعلان عنها رسميًا
- الصحة بغزة: تسجيل ٧ حالات كورونا جديدة
- "الطابور الخامس" .. اضربوهم بالحديد والنار (تقرير)
- الإيجاز الصحفي حول إجراءات مكافحة فيروس كورونا الأربعاء 25 مارس 2020
سما نيوز
- ملحم : تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قرية بدو
- 495 مصابًا جديدًا بكورونا في إسرائيل و تحذيرات من 80 الف اصابة خلال اسبوعين
- دعوة إسرائيلية لإبتزاز حماس : علاج كورونا مقابل الجنود الأسرى
- على خلفية اشتداد ازمة كورونا: نتنياهو وغانتس يناقشان إقامة حكومة وحدة وطنية
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فلسطين اليوم
- حجر صحي على قرية بدّو13 اصابة جديدة.. ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في فلسطين إلى 87
- اقتربنا من نصف مليون..اجمالي عدد اصابات ووفيات فيروس كورونا حول العالم
- غوتيريش: أوضاع قطاع غزة صعبة حال تفشى فيها فيروس كورونا
- الصحة في غزة تعلن تسجيل 7 اصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد إلى 9
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عرب 48
- الاحتلال يفرج عن أسيرين إثر تعرضهما لفيروس كورونا
- غزة: تسجيل سبع إصابات جديدة بفيروس كورونا
- إغلاق كنيسة القيامة في القدس المحتلّة بسبب كورونا
- كورونا يدفع لحكومة طوارئ ونتنياهو لا يستبعد الإغلاق الكامل
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- كورونا: تدهور حالة مصاب أربعيني غير مدخن ولم يعان من أمراض
- "كاحول لافان" تلتمس للعليا ضد إدلشتاين: استقال وعطّل الكنيست
- بدء العمل بالقيود الجديدة
وكالة وفا
- الاحتلال يهدم مسكنا ويستولي على معدات وخلايا شمسية شمال طوباس
- ملحم: تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قرية بدو
- الاحتلال يعتقل 9 مواطنين من القدس المحتلة
حدث في مثل هذا اليوم
26 آذار (مارس)
- 2004م عملية نوعية في مستوطنة تل قطيف حيث استشهد مسلحان من كتائب الشهيد عز الدين القسام في عملية جريئة عن طريق البحر وهما "زكريا أبو زور" و"إسحاق نصار" وقد قتل من العدو الإسرائيلي مستوطنان وأصيب 4 أحدهم بحالة الخطر الشديد.
- 2002م عملية مسلحة على موقع "كيسوفيم" العسكري جنوب قطاع غزة وإصابة جنديين إسرائيليين بجروح واستشهاد المقاومين وسرايا القدس التابعة للجهاد الإسلامي تتبنى العملية وتؤكد أن الشهيدين "مصطفى الأسود" من رفح و"وضاح البطش" من جباليا هما منفدا العملية.
- 1993م انتخاب بنيامين نتنياهو رئيسا لحزب "ليكود" خلفا لإسحاق شامير. وقد انتخب في أيار (مايو) 1996 رئيساً للحكومة عبر الاقتراع المباشر بعد هزيمته رئيس الوزراء وزعيم حزب العمل شمعون بيريز.
- 1979م تم توقيع معاهدة السلام المصرية – الإسرائيلية، تأكيد للالتزام باتفاقيتي كامب ديفيد في 17/9/1978، واقتناعا بسلام عادل وشامل وفق قراري مجلس الأمن (242مو338) وقع الرئيس المصري أنور السادات ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحم بيغن والرئيس الأمريكي جيمي كارتر هذه المعاهدة، التي حررت من ثلاث نسخ بثلاث لغات، وهي الإنجليزية والعربية والعبرية، وفي حالة الخلاف حول التفسير يكون النص الإنجليزي هو الذي يعتد به.
- 1939م استشهاد الشاعر الفلسطيني عبد الرحيم محمود (ولد عام 1913) من مواليد قرية "عنتبا" قضاء طولكرم