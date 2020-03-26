وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يهدم مسكنًا ويستولي على خيام ومعدات شمال طوباس وكالة الرأي الفلسطينية المجلس الأعلى للشباب يقدم تعاونه الكامل مع لجنة الطوارئ بغزة وكالة الرأي الفلسطينية بطولة ألمانيا:دورة افتراضية بين أندية الدوري عبر "فيفا 20" وكالة الرأي الفلسطينية تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قرية بدو وكالة الرأي الفلسطينية ويمبلدون أمام احتمالات عدة: أبرزها "التأجيل أو الإلغاء" بسبب كورونا وكالة الرأي الفلسطينية مكافأة 3 آلاف دولار لاتحاد دير البلح بطل دوري اليد وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف غزة .. سلسلة إجراءات لبيئة آمنة من "كورونا" (تقرير) وكالة الرأي الفلسطينية " هنية" يعلن عن تقديم منحة مالية لمساعدة ألف أسرة رياضية وكالة الرأي الفلسطينية كورونا سبب لها الحرج: قرية نمساوية تفكر في تغيير اسمها وكالة الرأي الفلسطينية بعد حظر التجول: الحيوانات البرية تتسلل إلى شوارع هذه المدن الخالية
أخبار » عناوين الأخبار

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2452) الخميس 26/3/2020

26 آذار / مارس 2020 10:48

شعار النشرة
شعار النشرة

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2452) الخميس 26/3/2020

أخبار فلسطينية

أخبار إسرائيلية

الاخبار الدولية

  • الأمم المتحدة تطلق خطة واسعة لحماية الإنسانية من تهديد كورونا

اخبار عربية

  • الأردن يخفف حظر التجول ويسمح للمتاجر بفتح أبوابها

« ﻿الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

الشرق الأوسط

الخليج الإماراتية

  • رئيس «الكنيست الإسرائيلي» يستقيل من منصبه

الغد الأردنية

· 

الاخبار اللبنانية

  • الأسرى يصعّدون النضال: إسرائيل تريد نشر «كورونا» في سجونها!

الشروق المصرية

الشرق القطرية

الصحف المحلية

 جريدة  فلسطين

القدس المحلية 

  • الاقتصاد تحيل تاجرًا للنيابة وتغلق 3 معامل
  • "المنسق" الإسرائيلي ينفي الإفراج عن أسيرين مشتبه بإصابتهما بكورونا
  • 495 مصابًا جديدًا بكورونا في إسرائيل
  • هآرتس: 40 ألف فلسطيني فقدوا سبل عيشهم بسبب القيود الإسرائيلية
  • معروف: سنلاحق من نشر أسماء غير صحيحة لمصابي كورونا بغزة
  • تحقيق للجيش الإسرائيلي: سلاح الجو فشل في منع إغراق قاعدة عسكرية

جريدة الأيام

 

الحياة الجديدة

وكالة صفا

وكالة الراي الفلسطينية

  •  

سما نيوز

فلسطين اليوم

عرب  48

وكالة وفا

حدث في مثل هذا اليوم

26 آذار (مارس)

  • 2004م عملية نوعية في مستوطنة تل قطيف حيث استشهد مسلحان من كتائب الشهيد عز الدين القسام في عملية جريئة عن طريق البحر وهما "زكريا أبو زور" و"إسحاق نصار" وقد قتل من العدو الإسرائيلي مستوطنان وأصيب 4 أحدهم بحالة الخطر الشديد.
  • 2002م عملية مسلحة على موقع "كيسوفيم" العسكري جنوب قطاع غزة وإصابة جنديين إسرائيليين بجروح واستشهاد المقاومين وسرايا القدس التابعة للجهاد الإسلامي تتبنى العملية وتؤكد أن الشهيدين "مصطفى الأسود" من رفح و"وضاح البطش" من جباليا هما منفدا العملية.
  • 1993م انتخاب بنيامين نتنياهو رئيسا لحزب "ليكود" خلفا لإسحاق شامير. وقد انتخب في أيار (مايو) 1996 رئيساً للحكومة عبر الاقتراع المباشر بعد هزيمته رئيس الوزراء وزعيم حزب العمل شمعون بيريز.
  • 1979م تم توقيع معاهدة السلام المصرية – الإسرائيلية، تأكيد للالتزام باتفاقيتي كامب ديفيد في 17/9/1978، واقتناعا بسلام عادل وشامل وفق قراري مجلس الأمن (242مو338) وقع الرئيس المصري أنور السادات ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحم بيغن والرئيس الأمريكي جيمي كارتر هذه المعاهدة، التي حررت من ثلاث نسخ بثلاث لغات، وهي الإنجليزية والعربية والعبرية، وفي حالة الخلاف حول التفسير يكون النص الإنجليزي هو الذي يعتد به.
  • 1939م استشهاد الشاعر الفلسطيني عبد الرحيم محمود (ولد عام 1913) من مواليد قرية "عنتبا" قضاء طولكرم
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

بالصور| تنظيم حملة تطوعية لتعقيم المخيم الجديد بالنصيرات

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟