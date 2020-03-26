النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2452) الخميس 26/3/ 2020

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الأمم المتحدة تطلق خطة واسعة لحماية الإنسانية من تهديد كورونا

الصين تعلن تقديم مساعدات إلى 83 دولة ومنظمة لمكافحة "كورونا"

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الأردن يخفف حظر التجول ويسمح للمتاجر بفتح أبوابها

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الأسرى يصعّدون النضال: إسرائيل تريد نشر «كورونا» في سجونها !

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الاقتصاد تحيل تاجرًا للنيابة وتغلق 3 معامل

"المنسق" الإسرائيلي ينفي الإفراج عن أسيرين مشتبه بإصابتهما بكورونا

495 مصابًا جديدًا بكورونا في إسرائيل

هآرتس: 40 ألف فلسطيني فقدوا سبل عيشهم بسبب القيود الإسرائيلية

معروف: سنلاحق من نشر أسماء غير صحيحة لمصابي كورونا بغزة

تحقيق للجيش الإسرائيلي: سلاح الجو فشل في منع إغراق قاعدة عسكرية

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