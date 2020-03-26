نقابة مربي الدواجن والإنتاج الحيواني: قطاعات الإنتاج مستمرة ولن تتعرض للاحتكار

غزة- الرأي

أكدت نقابة مربي الدواجن والإنتاج الحيواني، أن خط الإنتاج لكافة قطاعات الإنتاج الحيواني (الدجاج اللاحم -الحبش -بيض المائدة-الارانب) سيبقى مستمرا ولن يتعرض للاحتكار.

وقال مروان الحلو رئيس مجلس إدارة النقابة، إن النقابة لديها القدرة الانتاجية الكاملة لتغطية كافة اسواق قطاع غزة ،لافتا الى ان ذلك سيتحقق بفضل مزارعينا الابطال ودعم وزارتي الزراعة والاقتصاد الوطني ومتابعة النقابة لسير العمل في كل القطاعات.

وشدد على ان النقابة ستقف بكل جزم أمام أي محاولات استغلال قد تحدث لتشويه سمعة المزارعين ،داعيا إلى تضافر جهود الجميع لخدمة أبناء شعبنا الفلسطيني الصامد .