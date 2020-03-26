"الاقتصاد" تحرر 52 محضر ضبط و14 محضر إتلاف لمحتكري سلع

غزة- الرأي

قالت حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني، إنها أجرت يوم أمس الأربعاء، العديد من جولات الرقابة والتفيش على المحلات التجارية والأسواق في محافظات قطاع غزة، ويأتي ذلك ضمن التفتيش اليومي، لمتابعة أسعار السلع و المواد الغذائية والتموينية ومنع الاحتكار.

وذكرت أن طواقمها حررت 52 محضر ضبط، و14 محضر إتلاف للمحتكرين والمتلاعبين بالاسعار في جميع محافظات قطاع غزة.

وأشارت إلى أن نفذت 199 زيارة، و21 جولة ميدانية على الاسواق والمحال التجارية لمراقبة الأسعار ومنعا للاحتكار.

ودعت المواطنين بضرورة الإبلاغ عن حالات رفع الأسعار واحتكار السلع بالاتصال على الرقم المجاني لوزارة الاقتصاد 1800112233