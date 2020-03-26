الاقتصاد: حررنا 25 محضر ضبط و14 محضر اتلاف للمحتكرين للسلع

غزة- الرأي

قالت حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني، إنها أجرت يوم امس الاربعاء، العديد من جولات الرقابة والتفيش على المحلات التجارية والأسواق في محافظات قطاع غزة، ويأتي ذلك ضمن التفتيش اليومي، لمتابعة أسعار السلع و المواد الغذائية والتموينية ومنع الاحتكار .

حيث حررت 52 محضر ضبط، و14 محضر اتلاف للمحتكرين والمتلاعبين بالاسعار في جميع محافظات قطاع غزة.

كما نظمت حماية المستهلك 199 زيارة، و21جولة ميدانية على الاسواق والمحال التجارية لمراقبة الاسعار ومنعا للاحتكار.

ودعت المواطنين بضرورة الإبلاغ عن حالات رفع الأسعار واحتكار السلع بالاتصال على الرقم المجاني لوزارة الاقتصاد1800112233