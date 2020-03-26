وكالة الرأي الفلسطينية "حماية" يطالب بالضغط على الاحتلال لإنهاء حصاره لقطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية تجهز مدرسة احسان الاغا للحجر الصحي وكالة الرأي الفلسطينية "أونروا": المساعدات الغذائية ستصل لمنازل اللاجئين بغزة وكالة الرأي الفلسطينية "أونروا": سيتم إيصال المساعدات الغذائية لمنازل اللاجئين بغزة وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد: حررنا 25 محضر ضبط و14 محضر اتلاف للمحتكرين للسلع وكالة الرأي الفلسطينية نقابة مربي الدواجن والإنتاج الحيواني: قطاعات الإنتاج مستمرة ولن تتعرض للاحتكار وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تواصل ترحيل نفايات مراكز الحجر الصحي بشكل آمن وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2452) الخميس 26/3/2020 وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يهدم مسكنًا ويستولي على خيام ومعدات شمال طوباس وكالة الرأي الفلسطينية المجلس الأعلى للشباب يقدم تعاونه الكامل مع لجنة الطوارئ بغزة
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

ضمن التفتيش اليومي

الاقتصاد: حررنا 25 محضر ضبط و14 محضر اتلاف للمحتكرين للسلع

26 آذار / مارس 2020 11:27

الاقتصاد: حررنا 25 محضر ضبط و14 محضر اتلاف للمحتكرين للسلع
الاقتصاد: حررنا 25 محضر ضبط و14 محضر اتلاف للمحتكرين للسلع

غزة- الرأي

قالت حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني، إنها أجرت يوم امس الاربعاء،  العديد من جولات الرقابة والتفيش على المحلات التجارية والأسواق في محافظات قطاع غزة، ويأتي ذلك ضمن التفتيش اليومي،  لمتابعة  أسعار السلع و المواد الغذائية والتموينية ومنع الاحتكار .

 حيث حررت  52 محضر ضبط، و14 محضر اتلاف للمحتكرين والمتلاعبين بالاسعار في جميع محافظات قطاع غزة.

كما  نظمت حماية المستهلك 199 زيارة،  و21جولة ميدانية على الاسواق والمحال التجارية لمراقبة الاسعار ومنعا للاحتكار.

ودعت المواطنين بضرورة الإبلاغ عن حالات رفع الأسعار واحتكار السلع بالاتصال على الرقم المجاني لوزارة الاقتصاد1800112233

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

بالصور| تنظيم حملة تطوعية لتعقيم المخيم الجديد بالنصيرات

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟