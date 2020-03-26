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"حماية" يطالب بالضغط على الاحتلال لإنهاء حصاره لقطاع غزة

26 آذار / مارس 2020 11:58

غزة - الرأي

طالب مركز حماية لحقوق الإنسان المؤسسات والهيئات والشخصيات الدولية بالضغط على سلطات الاحتلال لإنهاء حصارها لقطاع غزة والسماح بإدخال كافة السلع والمواد والاحتياجات اللازمة لحياة أكثر من 2 مليون في ظل تفشي وباء كورونا.

وقال المركز في رسالة وجهها لهذه المؤسسات، إن سلطات الاحتلال تواصل التخلي عن مسئولياتها بموجب أحكام وقواعد القانون الدولي  تجاه سكان الأراضي المحتلة.

 وأضاف أن ظهور الحالات الأولى لمصابين بالمرض في القطاع يثير القلق، وينذر بكارثة إنسانية قد تحدث إذا لم يستدرك الأمر ويتم تزويد القطاع بالمعدات والأجهزة اللازمة لفحص المشتبه بهم ومحاولة الحد من انتشار هذا الوباء، الذي يشكل خطرًا على حياة ما يزيد عن 2 مليون مواطن يعيشون في منطقة جغرافية معزولة عن العالم بفعل القيود الإسرائيلية  التي تمثل صورة من صور العقاب الجماعي،.

وطالب المركز في رسالته الجهات المعنية بالضغط على سلطات الاحتلال وإلزامها بتحمل مسئولياتها تجاه الأراضي المحتلة ولا سيما قطاع غزة ورفع الحصار.

 ودعا منظمة الصحة العالمية لمتابعة الحالة الصحية في فلسطين عموماً وفي قطاع غزة على وجه الخصوص لاسيما في ظل تفشي هذا الوباء ومحدودية الإمكانيات.

 وطالب المركز بالسماح بإدخال المساعدات للقطاع، وإطلاق حملة دولية لمساعدة قطاع غزة للسيطرة على تفشي هذا الوباء الخطير.

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