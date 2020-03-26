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مدير أوقاف رفح يتفقد سير العمل في بناء غرف الحجر الصحي غرب المدينة

26 آذار / مارس 2020 12:07

مدير أوقاف رفح يتفقد سير العمل في بناء غرف الحجر الصحي غرب المدينة
مدير أوقاف رفح يتفقد سير العمل في بناء غرف الحجر الصحي غرب المدينة

غزة- الرأي

تفقد مدير أوقاف رفح عدنان حسان، سير العمل في بناء غرف الحجر الصحي الواقعة غرب المدينة، والتي تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال جولة أجرتها لجنة طوارئ رفح المكونة من مدير عام مستشفى ابو يوسف النجار د. عاطف الحوت ود. محمد الهمص المدير الطبي والحكيم جمعة يونس مدير التمرين.

وقال حسان: "تأتي هذه الجولة في إطار المتابعة الميدانية للجنة الطوارئ والاطلاع عن كثب مع الجهات ذات العلاقة على الاجراءات الوقائية التي يجري تنفيذها لمواجهة فايروس كورونا المستجد كوفيد ١٩ ".

وأوضح مدير أوقاف رفح أن الوزارة لم تتوان في الانضمام الى فريق المؤسسات والوزارات الحكومية ضمن خطواتها الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، منوهًا الى أن الأوقاف لن تدخر جهدًا متابعة وتنفيذ كافة الاجراءات والارشادات الخاصة بالوقاية من الفايروس.

كما طالب حسان المواطنين بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة من قبل وزارة الأوقاف والصحة حفاظًا على سلامتهم من هذا الوباء، معربةً عن أملها في أن يكتب الله السلامة لجميع أبناء شعبنا.

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