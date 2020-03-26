الصحة: سنستمر بالتوسع بفحوصات الكشف عن "كورونا"

غزة- الرأي

أكدت وزارة الصحة، أنها وسعت دائرة الفحوصات الطبية الهادفة للكشف عن فيروس كوفيد 19 والمعروف بـ " كورونا" لتستهدف بشكل رئيسي المخالطين للحالات المكتشفة، وذلك ضمن الجهود الاحترازية للحصر ومنع انتشار الفيروس في قطاع غزة.

وقال رامي العبادلة مدير دائرة مكافحة العدوى في ادارة المستشفيات بوزارة الصحة اليوم الخميس، إن الفحوصات ستشمل أيضاً من تظهر عليه أعراض المرض ويتم تشخيصه وفرزه من قبل الطاقم الطبي المتخصص.

وطمأن العبادلة سكان قطاع غزة بأن الإجراءات الصحية الاحترازية جعلت من المرض تحت السيطرة، وأن جميع الحالات المكتشفة هي الحالات التي تم حجرها بعد أن عادت من الخارج.

وأشار إلى أن وزارته ملتزمة بمبدأ الشفافية والكشف المباشر عن جميع الحالات التي تظهر نتائج تحليلها الاصابة بالفيروس، داعيا المواطنين إلى التزام التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة واللجان الحكومية المشكلة والمعنية بانتشار الفيروس.

يذكر أن وزارة الصحة لم تألو جهدا في اتخاذ الاجراءات الاحترازية المناسبة منذ وقت مبكر من بدء انتشار الفيروس في عدد من دول العالم، حيث عمدت الوزارة إلى اجراءات الحجر الصحي الالزامي للعائدين من الدول التي ينتشر بها المرض وصولاً للحجر الصحي الالزامي لجميع العائدين حين أضحى الفيروس يشكل جائحة عالمية.