الشق المدني بالداخلية يوزع معقمات للمديريات صنعتها الوزارة

غزة- الرأي

شرعت الادارة العامة للشؤون الادارية امس الاربعاء، بتوزيع جل معقم ومواد تنظيف للمديريات والموظفين ومراكز خدمة الجمهور.

وتأتي هذه الخطوة ضمن الاجراءات الاحترازية الوقائية التي يتخذها الشق المدني لمكافحة فايروس كورونا كوفيد 19.

حيث أشرف على عملية التوزيع ا. أحمد الجرجاوي مدير عام الشؤون الادارية ونائبه أ.سعيد ابو كميل والمهندس نائل الشياح.

واطمأن الجرجاوي، على صحة وسلامة الموظفين ثم على سير العمل ورفع الروح المعنوية لدى الموظفين في المديريات.

وقد لاقت هذه الخطوة استحسان قادة الوزارة، مثمنين الجهود المبذولة من أجل صحة وسلامة الموظفين والمواطنين .

يذكر أن الإدارة العامة للشؤون الإدارية ، شرعت منذ بداية الأسبوع بتصنيع الجل المعقم والمنظفات بدل شراءها، تقديرا منها للأزمة المالية التي تمر بها الحكومة وذلك بالتعاون مع الادارة العامة للشؤون المالية بالرغم من شح المواد الخام من الأسواق.