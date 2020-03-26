إطلاق حملة إنقاذ الأسرى في سجون الاحتلال من خطر كورونا

غزة- الرأي

أعلن نشطاء فلسطينيون وعرب إطلاق الحملة الإعلامية والإلكترونية لإنقاذ الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، من خطر انتشار فايروس كورونا القاتل.

و ستكون انطلاقة الحملة حسب المنظمين ببث مشترك عبر إذاعة طيف ومرئية الأقصى وغيرها من الإذاعات والقنوات وذلك يوم السبت القادم، تتلوها عاصفة إلكترونية في تمام الساعة الثامنة مساء السبت أيضاً من خلال التغريد على هاشتاغ #كورونا_الاحتلال_ يقتل_الأسرى .

وأوضح القائمون على الحملة أن هدف الحملة لفت انتباه العالم لإهمال الاحتلال لأوضاع الأسرى الصحية ففي ظل انتشار فايروس كورونا، وفضح إجراءات الاحتلال التي قد تتسبب بوصول الفايروس للأسرى ، كما تدعو الحملة للإفراج عن جميع الأسرى وبالذات الأسرى الأطفال والمرضى والإداريين وكبار السن ، ومن بقى له مدة أقل من عام في الأسر .

وأكد القائمون على الحملة ، أن الحملة الإعلامية ستتضمن مراسلة المؤسسات الحقوقية والقانونية ببيان يوضح إجراءات الاحتلال الإجرامية بحق الأسرى في ظل انتشار فايروس كورونا بالإضافة إلى توجيه رسالة إلى حكومات وبرلمانات وأحزاب سياسية تطالب بالإفراج عن الأسرى وبالذات الأسرى المرضى و كبار السن و الأطفال والنساء بإرسال لجان طبية لإجراء الفحوصات الطبية الدورية وغيرها من المطالب لتحسين أوضاع الأسرى المعيشية إلى حين الإفراج عنهم .

ودعت الحملة لأكبر مشاركة إلكترونية و إعلامية في كل أنحاء العالم ، على مدار الأيام التي يتم الإعلان عنها ، من أجل تحقيق الأهداف التي تقوم عليها الحملة .

يذكر أن عدد المشاركين في الحملة 38 جهة من مختلف أنحاء العالم ، وهي :

1- الأكاديمية التونسية للمعارف المقدسية

2- الإئتلاف النقابي للتضامن مع القدس وفلسطين / تركيا

3- التحالف الأوروبي لمناصرة أسرى فلسطين

4- الجالية الفلسطينية في بلجيكا و لوكسمبورغ

5- الجمعية التركية للتضامن مع فلسطين فيدار

6- المؤسسة الدولية للتضامن مع الأسرى تضامن

7- اللجنة الوطنية للأسرى والمفقودين الأردنيين في سجون الاحتلال الصهيونية

8- المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج

9- المركز الأوروبي الفلسطيني للإعلام إيبال

10- الملتقى الديمقراطي الفلسطيني في أوروبا

11- تجمّع الديمقراطيين والتقدميين العرب في بلجيكا

12- جمعية فداء للحق الفلسطيني / تونس

13- جمعية واعد للأسرى

14- سفراء ضد التطبيع

15- لجنة القدس وفلسطين في جبهة العمل الإسلامي / الأردن

16- مؤسسة مهجة قدس للأسرى

17- مركز أسرى فلسطين للدراسات

18- مكتب إعلام الأسرى

19- ملتقى القدس أمانتي الدولي

20- مركز الدفاع عن الحريات و الحقوق المدنية حريات

21- نادي الأسير الفلسطيني

22- هيئة شؤون الأسرى برام الله

23- وزارة الإعلام /المكتب الإعلام الحكومي

24- وزارة الأسرى والمحررين / غزة

25- قناة الإنسان / تونس

26- قناة اليرموك / الأردن

27- قناة فلسطين اليوم / فلسطين

28- إذاعة الأسرى

29- إذاعة الأقصى

30- إذاعة الرأي الفلسطينية

31- إذاعة حياة /فلسطين

32- إذاعة الفجر اللبنانية

33- إذاعة صوت الشعب

34- إذاعة صوت ألوان

35- إذاعة صوت الوطن

36- - إذاعة طيف

37- شبكة قدس

38- موقع فلسطينيو الخارج