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بلدية خان يونس: تنفيذ مبادرة مجتمعية لتعقيم شوارع ومرافق المدينة

26 آذار / مارس 2020 01:04

بلدية خان يونس: تنفيذ مبادرة مجتمعية لتعقيم شوارع ومرافق المدينة
بلدية خان يونس: تنفيذ مبادرة مجتمعية لتعقيم شوارع ومرافق المدينة

خان يونس- الرأي

نفذ تجمع شبابي من عائلة الفرا بحي الشيخ ناصر،  بالتعاون مع بلدية خان يونس جنوب قطاع غزة، مبادرة مجتمعية لتعقيم شوارع خان يونس وبعض الأسواق والمتنزهات في إطار الإجراءات الوقائية لمجابهة فايروس كورونا.
ورش مجموعة من شباب عائلة الفرا ، مواد التعقيم في الأماكن العامة بالمدينة شملت منطقة البريد والاتصالات ومبنى البلدية ومتنزه المحطة وميدان أبو احميد وسوق أحمد عبد العزيز للخضار ومنطقة السكة الحديد وبعض شوارع الشيخ ناصر .
وثمنت بلدية خان يونس المبادرة الكريمة التي تنم على المسئولية المجتمعية الملقاة على أهالي خان يونس والتي استشعرت بأهمية مشاركة بلدية خان يونس في حملات تعقيم الشوارع والمرافق المختلفة للحفاظ على سلامة شعبنا من خطر انتشار الفايروس، مؤكداً على استعدادها التام للتنسيق المباشر لنجاعة كافة الحملات التي تنفذها كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية ولجان الأحياء والفرق الشبابية والتجمعات العائلية والمؤسسات ولجان الأحياء.

90653889_2848624695226058_2319621560652005376_o بلدية خان يونس: تنفيذ مبادرة مجتمعية لتعقيم شوارع ومرافق المدينة
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