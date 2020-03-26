التنمية الاجتماعية تتفقد المحلات المشاركة في مشروع القسائم الشرائية

غزة- الرأي

قام الفريق الميداني بوزارة التنمية الاجتماعية بجولة ميدانية برفقة وزارة الاقتصاد الوطني ومباحث التموين علي مجموعة من المحلات التجارية المشاركة في مشروع القسائم الشرائية المنفذ من قبل وزارة التنمية الاجتماعية والممول من برنامج الاغذية العالمي.

وانطلقت 6 فرق ميدانية في جميع المحافظات ، وذلك لمتابعة التزام المحلات التجارية بالاسعار الصادرة عن وزارة الاقتصاد الوطني والتأكد من عدم وجود اي تلاعب بالاسعار ـ واخذ الاجراءات القانونية اللازمة في حالة وجود أي تلاعب في الاسعار من قبل بعض التجار او اصحاب المحلات.

وتأتي هذه الزيارة كجزء من متابعة مستمرة للمحلات التجارية والتي تقوم بها الفرق الميدانية في وزارة التنمية الاجتماعية وبتنسيق مع كافة الجهات المختصة .

بدورهم تقدم فريق برنامج الأغذية العالمي في وزارة التنمية الاجتماعية بكل الشكر والتقدير للاخوة في وزارة الاقتصاد الوطني ومباحث التموين علي تعاونها مع وزارة التنمية الاجتماعية والتجاوب الايجابي في متابعة اسعار السلع الاساسية ومخالفة كل من لا يلتزم بالاسعار المعلنة من وزارة الجهات الرسمية.