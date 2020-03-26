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بلدية خان يونس تغلق نقاط تعبئة الغاز المنزلي المخالفة للشروط

26 آذار / مارس 2020 01:28

بلدية خان يونس تغلق نقاط تعبئة الغاز المنزلي المخالفة للشروط
بلدية خان يونس تغلق نقاط تعبئة الغاز المنزلي المخالفة للشروط

غزة- الرأي

قررت لجنة الأمن والسلامة في محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة ، بإغلاق نقاط تعبئة الغاز المنزلي المخالفة للشروط والنظام والتي تهدد حياة المواطنين.


وقال رئيس لجنة الطوارئ المركزية، رئيس بلدية خان يونس م. علاء الدين البطة، أن لجنة الأمن والسلامة اتخذت قراراً بإغلاق جميع نقاط تعبئة الغاز المنزلي المخالفة للشروط بناء على توصيات اللجنة الفنية.

وتبينت اللجنة أن جميع تلك النقاط تقع في مناطق سكنية وتخالف النظام والقانون وتنتهك إجراءات السلامة والصحة المهنية.
وأكد م. البطة أن قرار إغلاق جميع نقاط الغاز المنزلي سيتم تنفيذه خلال اليومين القادمين، وسيتم ملاحقة كافة المخالفين وتحويل ملفاتهم للجهات القضائية.

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