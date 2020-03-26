" أبو سلمية" يثمن جهد الكوادر الصحية في أماكن الحجر الصحي والمستشفيات

غزة- الرأي

أكد رئيس لجنة طوارئ غزة د. محمد أبو سلمية، أن الخطوات الاحترازية التي قامت بها وزارة الصحة من خلال تشكيل اللجان المختلفة لمتابعة تطبيق الحجر الالزامي للمواطنين العائدين من خلال معبري رفح وبيت حانون في مراكز الحجر الصحي الالزامي، مشيرا الى الدور الكبير الملقى على كاهل الطواقم الطبية وافراد الأمن وعمال النظافة في مراكز الحجر الصحي بالقطاع.

وأوضح د. أبو سلمية، أن الطواقم الطبية والقوة الشرطية وعمال النظافة يتم حجرهم لمدة 14يوم ولا يسمح لأي فرد منهم بالمغادرة لأي سبب.

ولفت الى الجهد الكبير الملقى على الطواقم الصحية التي تعمل على مدار الساعة لتوفير الخدمة الصحية للحالات المرضية والذين يتلقون العلاج خارج قطاع غزة سواء من مستشفيات الداخل والضفة والقدس وجمهورية مصر العربية من مرضى السرطان والفشل الكلوي وامراض القلب التي تحتاج تحويلها لمتابعتها في المستشفيات.

ووجه د. أبو سلمية كلمته للطواقم الطبية قائلا "طواقمنا الطبية كافة دون استثناء أنتم الآن من تقودون المرحلة كونوا عند ظن شعبكم بكم".